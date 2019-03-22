«Тараканы» не уходят просто так: мужчина отказался от зеркал из-за неуверенности в себе

У каждого в голове свои «тараканы», от которых порой очень непросто куда-нибудь деться. Британцу Стивену Гиллатту прятаться приходится от самого себя: мужчина панически боится собственного отражения в зеркале.

По словам Стивена, такую странную фобию он заполучил четыре года назад из-за нервного срыва. С того момента он больше не может смотреть в любые отражающие поверхности. Даже утром он не смотрится в зеркало, а спрашивает у своей жены и дочки, хорошо ли он выглядит. В парикмахерской мужчине приходится закрывать глаза, а на улице он постоянно отворачивается от витрин.

Стивен признаётся, что завидует другим людям, которые «смотрят в зеркала исключительно с эстетической точки зрения». Он видит в зеркале вместо своих физических черт «неудачника и эмоционально неполноценного человека». Британец печалится, что в отражении он встречает все свои ошибки и промахи прошлого. Из-за этого у него начинаются панические атаки и приступы ненависти к самому себе.

Но лечением такого психологического недуга Стивен не занимается. Он уже обращался к психотерапевту, так что знает, что проблема кроется в чрезвычайно низкой самооценке. Мужчина считает, что его самоненависть настолько сильна, что для победы над ней потребуется много лет тяжкой работы, к чему Стиве сейчас не готов.

Вдобавок к этому, признается британец, он совсем не любит фотографироваться. Также сильно он ненавидит свои снимки и всегда сильно расстраивается, когда видит себя на фотографиях.

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Сам Стивен утверждает, что он не встречал людей с подобной фобией, да и в Сети таких упоминаний не находил. Может оно и так, но в целом такие заболевания не назвать чем-то крайне редким и необычным. Они всегда лежат на очень тонкой грани с обычными человечески странностями, которые свойственны каждому из нас.

Любая мелочь, возможно даже совсем незаметная, может в итоге оказаться действительно серьёзным психологическим отклонением, которое меняет не в лучшую сторону жизнь человека и его родственников. Так что не стесняйтесь быть внимательнее к своим родным, общаться с ними на темы маленьких странностей и больших психологических проблем. Порой человеку, который страдает от своих «тараканов», не хватает самой простой поддержки и хотя бы капельки понимания от самых близких людей.

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