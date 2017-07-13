Танцевальный благотворительный марафон «Лучшие друзья» состоялся в Москве

В московском клубе «Stadium» 23 апреля прошел VI Благотворительный танцевальный марафон «Лучшие друзья». Его поддержала компания TOY.RU и большое количество известных актеров, ведущих, звезд эстрады и шоу-бизнеса. Гостями мероприятия стали дети и взрослые с ограниченными возможностями, которых вовлекли в праздничное событие, танцы, общение, объединившие всех и разрушившие стереотипы.

Во время марафона состоялось несколько мастер-классов от известных хореографов, которые познакомили гостей с танцевальными направлениями латино, сальса, комби и афро. Целительные свойства музыки и танцев заставляли совершать участников мероприятия настоящие подвиги: они повторяли движения, пытались исполнить понравившиеся па. Кроме того, на танцевальном празднике было организовано много веселых и интересных конкурсов, игр и арт-занятий. В перерывах между танцами посетители марафона участвовали в розыгрышах, варили мыло, рисовали на воде и делали профессиональный макияж. Компания TOY.RU вручила всем участникам марафона подарки, среди которых была популярная игра «Дженга».

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