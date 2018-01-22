Тамара Гвердцители: сценарий нового клипа на песню Михаила Гуцериева совпадает с моими чувствами

В день рождения Тамары Гвердцители, 18 января, в Youtube и на музыкальных каналах начали демонстрировать ее новый видеоклип на песню Михаила Гуцериева «Я за тобою вознесусь». Более года назад песня на стихи Гуцериева и музыку композиторов Алексея Золотарева и Леонида Молочника сразу понравилась зрителям настолько, что на каждом концерте Тамары Гвердцители ее просят спеть полюбившуюся композицию, скандируя: «По небу босиком! По небу босиком!».

Песня «Я за тобою вознесусь» написана Михаилом Гуцериевым и музыкантами специально для Тамары Гвердцители. При этом певица подчеркивает: стихи и музыка настолько потрясающи, что невозможно было не снять клип на песню, чтобы ее увековечить. Талантливый российский режиссер, автор уже более 250 видеоклипов Александр Игудин успешно реализовал идею. В Петербурге осенью 2017 года состоялись съемки с участием Тамары Гвердцители. По словам певицы, сценарий нового клипа с элементами мистики на песню Михаила Гуцериева совпал с ее чувствами. Создателям видеоролика удалось снять красивую и искреннюю историю любви близких людей, которой не помешала даже трагедия (https://www.youtube.com/watch?v=dwqNlEe1CnU).

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ