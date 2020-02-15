Талант, любовь и скандалы Константина Эрнста

Сложно переоценить влияние Константина Эрнста на российский шоу-бизнес. Всё-таки гендиректор «Первого канала» является весьма значимой фигурой отечественного телевидения.

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Имея в руках власть и деньги, Эрнст нередко становится жертвой разнообразных критиков, которые не только сомневаются в его управленческих способностях, но даже не стесняются подглядывать за личной жизнью продюсера. Впрочем, сам Константин Львович продолжает гнуть свою линию, не обращая особого внимания на недовольных.

С самого детства юный Эрнст любил живопись, но всё-таки, воодушевлённый примером отца-биолога, мечтал стать академиком. И поначалу он вполне удачно шёл к этой мечте. Константин получил высшее образование, попал в НИИ и уже в 25 лет защитил кандидатскую диссертацию по биохимии. Талантливого молодого человека пригласили на стажировку в Кембриджский университет, но в этот момент научная карьера Эрнста неожиданно закончилась.

А виной тому случай на вечеринке, на которую будущий воротила шоу-бизнеса попал в конце 80-х годов. Там он встретил продюсера Александра Любимова, который без лишних слов предложил новому знакомому заняться телепрограммой «Взгляд». Биолог Эрнст довольно быстро стал самым настоящим режиссёром, сценаристом, а заодно и интервьюером. Свои дипломатические навыки парень с успехом применял для борьбы с административными трудностями.

Свою собственную передачу умелому телевизионщику удалось создать в 1989 году. И благодаря этому в 1991 году увидел свет первый выпуск «Матадора» – передачи, главную роль в которой исполняли люди культуры и творчества. Уже тогда был заметен новаторский подход Эрнста, который со временем будет лишь набирать обороты.

Однако телевидение всё ещё было в руках других профессионалов, которые также не стеснялись менять свой подход к делу. Константину удалось пробиться в этот мир не без помощи известного в те времена первого гендиректора ОРТ Владислава Листьева.

С Константином Эрнстом у Листьева были приятельские, даже дружеские отношения. Однажды наш герой почти разочаровался в телевидении и захотел уйти в кино – несмотря на все успехи, он считал себя «случайным» человеком на ТВ. Как вдруг случается трагедия – Листьева убивают. ОРТ остаётся без гендиректора, но на это место сразу же зовут уже полюбившегося многим Эрнста. Поначалу он отказывается, но в итоге всё-таки соглашается на предложение. Константин видел, как телекомпания «Останкино» «разваливается на глазах», вот и хотел спасти её от неизбежной гибели.

И он не прогадал. Эрнст разобрался с политикой канала, завоевал новую аудиторию, а потом и вовсе переименовал ОРТ в ныне известный «Первый канал». Параллельно с этим он не забывал о продюсерской деятельности, помогая многим довольно популярным фильмам, среди которых можно встретить «Ночной дозор» и, например, «Турецкий гамбит».

Теперь отвлечёмся от чистых фактов, взглянув на более эмоциональную сторону жизни Константина Эрнста – скандалы. Куда же от них деться, если ты руководишь одним из крупнейших телеканалов огромной страны?

Для начала вспомним историю 2014 года. Тогда на открытии Олимпийских игр в Сочи на стадионе заиграла песня Земфиры. Певице это совсем не понравилось, ведь её разрешения никто не спрашивал, так что она стала обвинять «Первый канал» в нарушении авторских прав.

Эрнст вроде как от этого обвинения не открещивался, но парировал – сама Земфира когда-то нарушила договор со звукозаписывающей компанией REAL Records, которой руководил как раз Константин. Если она хочет подать в суд, продолжил продюсер, то пусть подаёт. Только вот ей придётся и самой ответить за былые проступки.

Это дело так и забуксовало на почве взаимных обвинений. Другой конфликт, на этот раз с продюсером Максимом Фадеевым, вообще вызывает лишь ухмылку. В том же 2014 году Фадеев сидел в кресле судьи сразу двух конкурсов: «Голос.Дети» на «Первом» и «Главная сцена» на «России 1».

Всё идёт хорошо, как вдруг Эрнст меняет дату финального эпизода «Голоса», которая стала выпадать прямо на день съёмок «Главной сцены». «Эрнст сказал, чтобы я сделал выбор, — поделился однажды Фадеев. — Мне пришлось, как идиоту, перебегать из одной студии в другую и сидеть на креслах там и там. Все это происходило в прямом эфире. Это было в истории мирового телевидения один раз».

Ещё один скандал на шоу «Голос.Дети» случился по вине певицы Алсу, которая вместе со своим супругом хитрыми и не совсем честными методами сделали свою дочь Микеллу победительницей в финальном голосовании.

Накрутку голосов сначала заметили пользователи Сети, которые смогли разогнать скандал настолько, что сам Константин Львович вступил в игру и, как небезызвестный Кот Леопольд, призвал всех жить дружно, объявив сразу всех финалистов победителями.

В личной жизни у нашего героя тоже было немало свершений. Первой возлюбленной продюсера стала театральный критик Анна Силюнас. В этих отношениях на свет появилась дочь Александра, но до официального этот гражданский брак так и не дошёл.

Позже на целых 12 лет Константин был очарован бизнесвумен Ларисой Синельщиковой. Любопытно, что эти отношения вышли за рамки обычной любви, ведь компания новой избранницы Эрнста делала неплохие проекты для «Первого канала».

В 2014 году Константина заметили вместе с дочерью финансиста Софьей Заикой. Девушка ещё училась в Школе-студии МХАТ, после выпуска из которой нередко становилась героиней кинофильмов, спродюсированных её возлюбленным. Разница в возрасте у них получилась значительная: целых 27 лет! Но это никак не помешало отношениям, о чём порой говорят поклонники звёздной пары.

– У Константина не было свободного времени и ресурса на долгие ухаживания. Мы быстро стали жить как муж и жена, то есть просто вместе. И узаконили отношения, – заметила однажды Софья.

Яркой и громкой свадьбы, стоит заметить, влюблённые не устраивали, да и вообще о своей любви много не распространялись. В 2016 году у Эрнста и Софьи на свет появилась дочка Эрика, а ещё через полтора года девочка Кира.

Сегодня семья ждёт ещё одно пополнение, чему Софья очень рада. По словам знакомых звезды, она внимательно следит за питанием, чтобы во время беременности не набрать лишний вес и быстро вернуться в форму для новых кино-свершений.

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