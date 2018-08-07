Такие разные: способы омоложения Вайкуле и Пугачёвой

Лайма Вайкуле этим летом уже успела трижды провести в Юрмале свой фестиваль, где порадовала поклонников новыми песнями. Однако от глаз публики не удалось скрыть тот факт, что артистка сильно постарела за последнее время. А вот на Примадонну обратили внимание по совсем другому поводу...

Что до Лаймы, то она всегда была против оперативного вмешательства и никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. На данный момент, она уверяет, что только придерживается советов врачей-косметологов, которые в таком возрасте уже мало эффективны, увы. Медики заметили, что певице нужны не косметические процедуры, а серьёзная работа над собой. Без пластических услуг и подтяжек здесь всё же не обойтись. Они позволят артистке вновь обрести молодость и не отставать от других знаменитостей, которые постоянно обращаются к подобным услугам. По словам медиков, Лайме нужно омолодить не только лицо, но и шею и руки, чтобы ничего не выдавало настоящий возраст.

Не всегда нужно прибегать к таким крайностям и подвергать свой организм опасным операциям. Бывает все идёт не так, как хочется и часто возникают те или иные осложнения. Иногда достаточно просто что-то изменить в своей внешности, что может стать гораздо эффективнее хирургического вмешательства. Например, недавно Алла Пугачева сделала новую прическу. Фанаты певицы сразу же отметили, что короткая стрижка ей к лицу. Примадонна прямо помолодела на глазах, сменив привычный имидж. Хотя Пугачёва никогда не скрывала свои обращения в пластические клиники, но старается совместить это с природными способами омоложения. Она придерживается правильного питания и стильно одевается, что очень ей к лицу (напомним, впрочем, что и у этой народной любимицы бывают неудачные фотокадры, так расстраивающие поклонников) .

Последнее время стало модным экспериментировать со своим телом, стараясь его омолодить и сделать более привлекательным. Однако стоит ли так рисковать своим здоровьем? Как вы думаете?

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