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Таисия Повалий совсем скоро станет бабушкой
Ульяна АНТОНОВА   
03 Апреля 2019 г.
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На днях 54-летняя певица рассказала журналистам о грядущем пополнении в семье ее единственного сына Дениса и его жены Светланы. Предполагается, что первый внук Таисии Повалий появится на свет осенью.

Таисия Повалий совсем скоро станет бабушкой

"С нетерпением жду появления на свет внука или внучки. Уверена, из меня получится отличная бабушка. Если понадобится моя помощь, долго просить не придется. И понянчить, и погулять, и уложить, и поиграть - все могу", - призналась певица в интервью одному из изданий.

Поскольку срок беременности еще небольшой, пол ребенка пока неизвестен. Но будущие родители уже начали выбирать мебель для детской комнаты. И немудрено, ведь Денис и Светлана мечтали о ребенке едва ли не с самого момента свадьбы, которая состоялась четыре года назад.

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