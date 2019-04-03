Таисия Повалий совсем скоро станет бабушкой

На днях 54-летняя певица рассказала журналистам о грядущем пополнении в семье ее единственного сына Дениса и его жены Светланы. Предполагается, что первый внук Таисии Повалий появится на свет осенью.





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"С нетерпением жду появления на свет внука или внучки. Уверена, из меня получится отличная бабушка. Если понадобится моя помощь, долго просить не придется. И понянчить, и погулять, и уложить, и поиграть - все могу", - призналась певица в интервью одному из изданий.



Поскольку срок беременности еще небольшой, пол ребенка пока неизвестен. Но будущие родители уже начали выбирать мебель для детской комнаты. И немудрено, ведь Денис и Светлана мечтали о ребенке едва ли не с самого момента свадьбы, которая состоялась четыре года назад.

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