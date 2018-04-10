Таисия Повалий исполнила песню на стихи Михаила Гуцериева

В эфирах популярных российских радиостанций в настоящее время можно услышать новую песню популярной исполнительницы Таисии Повалий. Стихи для песни «Ты в глаза мне посмотри» написал отечественный поэт Михаил Гуцериев, который уже неоднократно способствовал появлению ярчайших музыкальных хитов на эстраде нашей страны. Музыку для хита написала хит-мейкер Виктория Кохана.

В комментарии к событию Таисия Повалий сообщила, что старт их творческому союзу с Михаилом Гуцериевым был дан в 2013-м году. За это время певица исполнила уже четыре музыкальных хита на его стихи. Они находятся в частой ротации на радио, получили множество наград и премий, а также нашли отклик у множества слушателей. По словам Таисии Повалий, ни один ее концерт не обходится без того чтобы она вновь не исполнила песни «Сердце – дом для любви», «Чай с молоком», «Твоих рук родные объятья» на стихи Михаила Гуцериева. Артистка восхищена талантом поэта, и поэтому она легко ответила согласием на предложение записать вместе с ним новую песню.

Добавим, что поклонники Таисии Повалий обратились к ней с просьбой — задуматься о создании видеоклипа на новую песню. Артистке эта идея пришлась по душе.

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