Таблетки, которых скоро не будет

Новой информацией о лекарствах, которые перестанут ввозить в Россию, поделился с нами Росздравнадзор. В список попало анестезирующее средство «Септолете плюс» и противоопухолевый препарат «Мюстофоран».

Компании-производители сейчас всё чаще пересматривают свои производственные процессы, из-за чего они принимают решения о прекращении производства многих лекарств.

В их число вошёл спрей «Септолете плюс», который нередко применяли в ЛОР-практике и стоматологии. Однако в компании заметили, что прекращение поставок не связанно с качеством препарата или его безопасностью, так что пользоваться лекарством всё ещё можно.

С 1 апреля следующего года в РФ также прекратятся поставки противоопухолевого препарата «Мюстофоран». И здесь никакой опасности для здоровья больных нет, ведь к безопасности препарата вопросов не возникло. Да и «альтернативных методов терапии», как заявляет производитель, сейчас немало.

Вдобавок к этому с российского рынка пропадёт противовирусный препарат «Интрон А». Здесь история схожая: препарат всё также полезен, но компании-производителю уже непросто поддерживать процесс создания лекарства.

В целом новостей о прекращении поставок лекарственных препаратов за последние месяцы было немало. Так, сразу три лекарства японской компании Takeda пропадут из наших аптек: антидепрессант «Амитриптилин Никомед», противомикробный препарат «Метронидазол Никомед» и «Атенолол Никомед» для сердечно-сосудистой системы. И в этом случае о безопасности и эффективности оставшихся препаратов беспокоиться не стоит. Уже в апреле текущего года прекратятся поставки, а в январе 2024 года отзовут остатки лекарств.

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А вот с препаратами «Эриспирус» и «Эреспал» будьте осторожнее! Эти лекарства также изымают из оборота, но на этот раз проблема в опасных свойствах препаратов. Они содержат вещество фенспирид, которое создаёт риски для сердечников.

Недавно также сообщалось о дефиците важного препарата для борьбы с аритмией – «Амиодарона». Росздравнадзор обещал, что уже после 25 марта проблема с нехваткой важного лекарства должна решиться.

О других опасностях лекарственных препаратов рассказали учёные. Специалисты из Европы выяснили, что популярные препараты для снижения высокого давления, а также лекарства от стенокардии могут стать причиной внезапной остановки сердца.

Порой эти препараты содержат так называемый нифедипин, который в больших дозах опасен для сердца. В то же время кардиологи добавили, что другой аналогичный препарат – амлодипин – не подвергает человека такой опасности.

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