Священный ход «Бессмертных полков»

Беспрецедентная акция «Бессмертный полк», зародившаяся в нашей стране четыре года назад и ставшая совершенно новым явлением современного общества, прошла в эти майские дни уже по всему миру. Ведь «Бессмертные полки» шли более чем в 50-ти странах. И не только бывшего СССР, но и Австралии, Канаде, Израиле, многих странах Европы и даже в «центре мирового империализма» – в США.

Фото: Юлия Пыхалова

Нескончаемая человеческая река всеобщей памяти, скорби и гордости за предков, отстоявших свою независимость и страну, прокатившись по континентам, вселила надежду, что память о войне, о стране-победителе и её героическом народе всё же по-прежнему жива в миллионах и миллионах жителей Земли. И это вселяет уверенность, что подобного не повторится. По крайней мере, в нынешнем поколении. Пока мы помним – мы защищены.

Конечно же, основной географией «Бессмертных полков» стали города и веси нашей страны и особенно её столицы. Конечно же, всех впечатлил и небывалый по масштабности парад, и демонстрация невиданной доселе техники, и то, что глава государства вновь шёл в одной колонне с простыми людьми. Но главным событием минувшего праздника, а может, и всей истории нашей общности постсоветского периода стал всё же священный «Бессмертный полк», который создал и повёл по городам и весям сам народ, без какой-либо «указиловки» и принуждения сверху.

Только в Москве в акции «Бессмертный полк» приняли участие свыше миллиона человек. По стране участников священного шествия было уже почти 11 миллионов человек. У нас в Иркутске общая численность колонны превысила 70 тысяч человек – почти в полтора раза больше прошлогодней.

Когда стоял смотрел на эту нескончаемую реку людей с портретами сородичей, вдруг поймал себя на мысли, что это шествие сильно напоминает массовый крестный ход с хоругвями святых. Да оно так и было: наших отцов, дедов и прадедов, в лихую годину положивших свою жизнь на алтарь Отечества, вполне можно причислить сейчас к лику святых. И если не по церковным канонам, то по общечеловеческим – точно. И сейчас они воскресли и повели нас за собой. Произошло, если хотите, рождение новой, всеобъединяющей религии, религии Победы и уверенности в себе, и в своём будущем. Религии, способной объединить все национальности, конфессии и народы. Ведь эта Победа прошла через гены уже многих поколений и теперь навечно осядет в генофонде нации.

А ещё, когда вечером смотрел по телевизору репортажи о шествии «Бессмертных полков» по континентам Земли, появилась уверенность, что после таких картинок со всего мира, после такого «единения пролетариев всех стран» вряд ли теперь решатся «воинствующие ястребы Запада» на развязывание новой мировой войны. Против всего мира не попрёшь – себе дороже. История это в очередной раз подтвердила.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ