Светлану Светличную пытались отравить?

Популярная актриса, «королева эпизода» Светлана Светличная в недавнем интервью очень сильно разволновала своих поклонников заявлением, что родственники хотят избавиться от неё с целью получения квартиры.

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79-летняя Светличная рассказала, что одну квартиру у неё уже отобрали. Это была жилплощадь её старшего сына Олега, которую она решила сдавать в аренду студентам после его смерти. Деньги брала небольшие, тем более, что актрисе некогда было заниматься домашними делами, так как она ездила по всей России с творческими вечерами.

Вскоре внучка и невестка убедили актрису переписать квартиру на них. В результате студентам пришлось съехать, и Светличная потеряла дополнительный доход.

А потом уже в её собственной квартире произошёл случай, который заставил актрису сильно задуматься о своей безопасности. Дело в том, что к Светлане Афанасьевне пришли в гости коллеги и обнаружили небольшое количество ртути, лежащей буквально на видном месте. Подозрение в первую очередь упало на внучку Марию Иванову: «Она ведь медик по профессии». Актриса считает, что таким образом родственники хотят забрать и эту квартиру.

Кроме того, артистка рассказала, что около двух лет назад внучка и невестка попросили занять им 2 миллиона рублей на открытие ресторана. Долг обещали вернуть через несколько месяцев, но не отдали до сих пор. «Наверное, и долг решили заодно списать», — предположила Светличная.

Актриса даже попросила сына Алексея повлиять на жену и дочь, но всё безрезультатно. Тогда она заявила, что обязательно пойдёт на телевидение и расскажет всю историю, чтобы обезопасить себя от подобных нападок в будущем.

Противоположная сторона, кстати, всё отрицает и считает, что квартиру у Светличной хочет забрать стилист, с которым в последнее время встречается актриса.

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