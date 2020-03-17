Сведения об актуальных проблемах населения в Абхазии готов предоставить ВААК кандидатам в президенты

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В Абхазии 22 марта состоятся выборы в президенты республики. За несколько дней до события Мусса Экзеков, председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК) опубликовал в Инстаграм обращение к претендентам на высший государственный пост и гражданам страны. Он призвал присоединиться к деятельности конгресса в помощи жителям республики, отметив, что в Абхазии большое количество проблем у населения.
Мусса Экзеков предложил поделиться со всеми участниками президентской кампании систематизированной базой данных наиболее актуальных проблем населенных пунктов Абхазии. Эти данные собрали члены ВААК, работая в селах и городах страны, открыв уже 37 местных отделений, встречаясь с инициативными жителями, разрабатывая дорожные карты развития поселений. Глава конгресса считает, что работа, проводимая ВААК, будет полезна для всех кандидатов, так как, по мнению Муссы Экзекова, любой претендент на пост президента должен выстраивать стратегию развития страны с учетом запросов и нужд населения. Кроме того, выявленные ВААК проблемы независимо от итогов выборов президента Абхазии останутся актуальными.
Всемирный абхазо-абазинский конгресс – общественная организация, которая не принимает участия в политических процессах, напомнил Мусса Экзеков. Главная цель ВААК – укрепление этнокультурных ценностей абхазо-абазинского и убыхского народов. Она достигается реализацией ряда задач – созданием благоприятных для людей условий, содействием социальной активности, укреплением гражданского общества. ВААК готов к конструктивному диалогу со всеми политическими силами Абхазии. Мусса Экзеков заявил: «Мы уверены, что вместе с жителями страны, вместе со всеми здоровыми политическими силами мы сможем создать эффективную модель взаимопомощи и созидания для решения актуальных проблем граждан Абхазии».
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Сведения об актуальных проблемах населения в Абхазии готов предоставить ВААК кандидатам в президенты
В Абхазии 22 марта состоятся выборы в президенты республики. За несколько дней до события Мусса Экзеков, председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК) опубликовал в Инстаграм обращение к претендентам на высший государственный пост и гражданам страны. Он призвал присоединиться к деятельности конгресса в помощи жителям республики, отметив, что в Абхазии большое количество проблем у населения.
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