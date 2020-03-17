ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
2020-02-18-01-52-12
Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.
Телевизор хоть не включай
2020-02-14-06-30-41
Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе.  Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Ветеранам разрешат не платить за стационарный телефон
2020-02-26-10-02-45
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра из Кургана будет судиться из-за низкой зарплаты. Приводит реальные цифры…
2020-02-29-04-35-58
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
У Ирины Отиевой после скандала на шоу Малахова стало больше выступлений
2020-02-21-16-08-04
Недавно популярная советская и российская певица Ирина Отиева снова попала на первые полосы газет и интернет-изданий. Но к сожалению, не благодаря своему голосу, а из-за скандального выпуска программы "Прямой эфир", где шла речь об алкогольной зависимости...

Сведения об актуальных проблемах населения в Абхазии готов предоставить ВААК кандидатам в президенты
Ксения ДАВЫДОВА   
17 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

Сведения об актуальных проблемах населения в Абхазии готов предоставить ВААК кандидатам в президенты

В Абхазии 22 марта состоятся выборы в президенты республики. За несколько дней до события Мусса Экзеков, председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК) опубликовал в Инстаграм обращение к претендентам на высший государственный пост и гражданам страны. Он призвал присоединиться к деятельности конгресса в помощи жителям республики, отметив, что в Абхазии большое количество проблем у населения.

Мусса Экзеков предложил поделиться со всеми участниками президентской кампании систематизированной базой данных наиболее актуальных проблем населенных пунктов Абхазии. Эти данные собрали члены ВААК, работая в селах и городах страны, открыв уже 37 местных отделений, встречаясь с инициативными жителями, разрабатывая дорожные карты развития поселений. Глава конгресса считает, что работа, проводимая ВААК, будет полезна для всех кандидатов, так как, по мнению Муссы Экзекова, любой претендент на пост президента должен выстраивать стратегию развития страны с учетом запросов и нужд населения. Кроме того, выявленные ВААК проблемы независимо от итогов выборов президента Абхазии останутся актуальными.

Сведения об актуальных проблемах населения в Абхазии готов предоставить ВААК кандидатам в президенты

Всемирный абхазо-абазинский конгресс – общественная организация, которая не принимает участия в политических процессах, напомнил Мусса Экзеков. Главная цель ВААК – укрепление этнокультурных ценностей абхазо-абазинского и убыхского народов. Она достигается реализацией ряда задач – созданием благоприятных для людей условий, содействием социальной активности, укреплением гражданского общества. ВААК готов к конструктивному диалогу со всеми политическими силами Абхазии. Мусса Экзеков заявил: «Мы уверены, что вместе с жителями страны, вместе со всеми здоровыми политическими силами мы сможем создать эффективную модель взаимопомощи и созидания для решения актуальных проблем граждан Абхазии».

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
 