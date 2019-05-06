Супруга Оззи Осборна рассказала о своих попытках самоубийства

Жена известного рок-музыканта Оззи Осборна долгое время переживала тяжёлую депрессию. На шоу "The Talk Cast" Шэрон шокировала фанатов признанием о психологических проблемах. Оказывается, женщина трижды пыталась покончить собой.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Она много лет старалась бороться с негативными мыслями, но безрезультатно. Первые две попытки оказались неудачными, поэтому Шэрон Осборн и решилась на третью, зная, что её спасут. Теперь она делится своими переживаниями и проблемами с поклонниками. В 2007 году жена Оззи Осборна даже опубликовала мемуары, где рассказала о “договоре о самоубийстве” - однажды супруги вместе решили, что если кто-то из них заболеет неизлечимой болезнью, то они воспользуются эвтаназией, которую можно сделать в шведской организации "Digital".



Пока повода для столь кардинального решения нет, но не так давно 70-летний Оззи Осборн получил серьёзные травмы в результате неосторожного падения у себя дома, из-за чего обострились и другие старые недуги. В 2003 году он попал в аварию на квадроцикле, и тогда ему установили металлические штифты, которые теперь сместились. Кроме того, недавно Осборн заболел пневмонией, возникшей как осложнение после гриппа. Плохое самочувствие помешало музыканту отправиться во вторую половину турне, намеченного на 2019 год, и выступления перенесли на следующее лето.



Принц Тьмы очень переживает из-за отмены концертов, и старается побыстрее восстановить здоровье. Сейчас он находится под наблюдением опытных врачей, уверяя, что постепенно силы возвращаются, и он непременно завершит намеченный тур.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ