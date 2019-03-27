Супруга Николая Бандурина призналась в измене

В семье артиста Николая Бандурина продолжают накаляться страсти. Недавно у него сгорел дом со всеми вещами, и им пришлось скитаться по знакомым. После сразу же появилась некая женщина, назвавшая себя любовницей юмориста. Теперь же и сама супруга Марина Бандурина рассказала об изменах мужу.

Беда с потерей дома должна была сплотить супругов, проживших вместе 30 лет. Однако вместо этого они готовы подать на развод. Семья только немного пришла в себя после заявления Ирины Деминой. Она утверждала, что свою 10-летнюю дочь родила именно от Николая, но анализ ДНК-теста показал обратное. Спокойствие в семье было недолгим и некий бизнесмен Дмитрий Толкачёв посетил программу “На самом деле”, где рассказал о своём романе с Мариной Бандуриной.

По его словам, они долгие годы скрывали эти отношения. Он уверен, что её дочь Катя ему родная. Мужчина даже пытался сравнивать их внешность, как доказательство одинаковых с ним черт лица. Конечно же, Марина всячески отрицала этот роман и просила бизнесмена не лезть в её жизнь. Тогда Толкачёв показал их любовную переписку и видеодоказательство, где они вместе прогуливаются. Женщине не оставалось ничего другого, как признаться в изменах мужу, который до последнего был уверен, что это ложь. В конфликт вмешалась дочь Бандурина. Она хотела знать правду и тайно сделала ДНК-тест. Согласно результатам анализов, её отцом является Николай Бандурин, а позже выяснилось, что у Дмитрия была договорённость с Деминой. Они просто хотели нажиться на проблемах семьи, требуя с них немалых денег.

Ранее 56-летний юморист признавался, что решился рассказать о своей измене только, чтобы получить деньги на приобретение нового дома и на самом деле это не более, чем представление. Возможно, супруги и сейчас все еще просто продолжают играть на публику (отечественное ТВ ведь славится своими скандальными мелодрамами). Как вы думаете?

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