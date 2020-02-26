«Супермать» Любовь Успенская со скандалом сбежала с ток-шоу Ксении Собчак

Любовь Успенская уже успела немало рассказать о конфликтах собственной семьи на глазах у целой страны. Казалось бы, её ничем не проймёшь, но грань, за которую лучше не стоит заходить, есть даже у самых больших любителей скандалов.
И недавно эту грань перешла Ксения Собчак, которой удалось довести Успенскую практически до истерики прямо в эфире нового телешоу «Док-ток».
Свой гнев Любовь Успенская выразила в собственном микроблоге. Певица назвала Ксению Собчак «низкопробным журналистом», который совсем не стесняется выходить за самые далёкие рамки приличия. На телешоу ведущей «Док-ток» Успенская пришла, чтобы снова рассказать о личных проблемах и в поисках выхода из неприятной ситуации. Это всё, разумеется, мнение самой Успенской.
Однако, продолжила артистка, нужных ответов она не получила, зато негатива и неприятных фраз от Собчак было немало. Даже о необычном выборе Ксении катафалка на свадьбу Успенская напомнила, отметив, что теперь она хорошо понимает это, мягко говоря, нестандартное решение.
Конечно, Ксения не смогла оставить эти слова просто так, вот и появилась в комментариях к посту Успенской. В своё оправдание ведущая заявила, что лишь выполняла свою журналистскую работу и даже пообещала звезде выпуска, что её эфир смонтируют как надо, оставив все необходимые тезисы в шоу.
Анонс выпуска с Успенской появился в Сети ещё 23 февраля, а сама передача вышла в свет на следующий день. На шоу в очередной раз разбирались все подробности конфликта Успенской и её дочери. Певица сделала важное замечание – свою дочь она любит, а все трения в семью привнёс только лишь её муж.
– Где ты видела отца, который говорит, что легкие наркотики полезны? Он виноват во всем, мой муж все годы меня использовал и шантажировал. А я супермать!, – гордо заявила Любовь Успенская.
«Супермать» призналась, что её муж Александр Плаксин – человек жестокий, который порой даже прибегает к физическому насилию.
– Однажды так ударил в лицо за то, что я на полчаса опоздала к его друзьям на обед, – поделилась Успенская.
Певица была вся на нервах, а тут ещё и постоянно повторяющиеся вопросы Собчак не давали ей покоя. В итоге гнев возобладал над Успенской, и она в сердцах покинула студию.
– Дай Бог, чтобы ты не узнала этого горя, которое я узнала. Тебе легко говорить! Идиотка я, что пошла на эту программу, – напоследок крикнула певица в адрес Ксении Собчак.
Кстати, фанаты Успенской даже не ожидали, что она примет приглашение и действительно придёт на шоу Собчак. Певица уже успела вдоволь погулять по эфирам и заявила, что теперь хочет уделять побольше внимания своей дочери, чтобы решить её психологические проблемы и избавить её от наркозависимости. Но это были лишь слова самой Успенской…
А вот Татьяна придерживается иного мнения. Она рассказывала о том, как её избивала мать и заставляла пить горы лекарств, и на тот момент было ясно, что девушке точно требуется помощь специалиста. Сейчас Татьяна проживает в Америке, где живёт и её отец.
Но не будем лишний раз разбрасываться обвинениями, ведь подписчики Успенской всё-таки верят в своего кумира. Они очень надеются, что звезда сможет справиться с трудностями и действительно позаботиться о своей дочке.
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«Супермать» Любовь Успенская со скандалом сбежала с ток-шоу Ксении Собчак
Любовь Успенская уже успела немало рассказать о конфликтах собственной семьи на глазах у целой страны. Казалось бы, её ничем не проймёшь, но грань, за которую лучше не стоит заходить, есть даже у самых больших любителей скандалов.
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