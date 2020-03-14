Судьба Маргарет Митчелл: как писательница превратила историю своей жизни в один из самых известных романов XX века?

Мало кому из писателей удаётся стать классиком ещё при жизни. Но у Маргарет Митчелл с её «Унесёнными ветром» всё получилось.

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Одна из самых знаменитых писательниц минувшего века сотворила красивую историю, которая прославила свою создательницу практически в каждом уголке планеты. Но далеко не все знают, что рассказ о любви южной красавицы Скарлетт О’Хары и контрабандиста Ретта Батлера отчасти повторяет события из жизни самой Маргарет, в которых было гораздо меньше книжной романтики и сказочной любви.

Маргарет Митчелл появилась на свет в Атланте в совершенно типичной для самого начала XX века американской семье. Отец был адвокатом, а мать – домохозяйкой. Помимо этого отец Маргарет возглавлял местное историческое сообщество, благодаря чему девочка с самого детства привыкла не к прекрасным сказкам, а к реальным историям о джентльменах и леди.

Вместе со взрослением Маргарет менялось представление всего мира о роли женщины в обществе, так что молодая девушка не стала упускать шанса проявить себя. Сразу после школы она решила не сковывать себя узами брака с каким-нибудь представительным мужчиной, а отправилась на поиски новых знаний – в колледж. Хотя и про личную жизнь, конечно же, не забывала, но замужество не было целью её жизни.

Уберечься от трагедий девушке, к сожалению, не удалось. Её жених погиб на войне, а мать умерла от смертоносной «испанки». С этого момента домашнее хозяйство легло на плечи Маргарет – нечто подобное случится и со Скарлетт в её будущей книге.

Писательский талант пригодился Маргарет в 1922 году, когда она заняла небольшую должность в местной газете. Со временем ей удалось стать ведущим репортёром издания. Любопытно, что именно в это время девушка нашла своего «идеального» мужчину. Обаятельный и бесстрашный джентльмен, который строго следовал традиционным ценностям юга Америки, умел красиво ухаживать и всеми силами противился идее о власти денег.

Однако патриархальные ценности прошлого сыграли злую шутку с нашей героиней. Тогда мужчина всё ещё мог распоряжаться деньгами, телом, а порой и жизнью своей возлюбленной так, как он захочет. Самой женщине было порой очень непросто найти спасение от жестокого мужа, ведь защиты с юридической и социальной точки зрения в арсенале возможностей прекрасного пола почти не было.

Избранником Митчелл стал Барриен Киннард Апшоу, известный в Атланте под псевдонимом «Ред». В «Унесённых ветром» он стал прообразом одного из главных героев – Батлера. Барриен Киннард, как и его книжная версия, был контрабандистом: он занимался перевозкой спиртного во времена, когда это занятие было вне закона.

При этом мужчина не видел ничего постыдного в том, чтобы изменять своей супруге с горничной. Однажды Маргарет застала его за известным занятием с прислугой, после чего гордая женщина сразу захотела подать на развод. Однако Ред искренне веровал в давние традиции и ценности Юга, которые к правам женщин относились совсем несерьёзно. В результате он не только выступил против развода, но и избил свою жену за то, что она попыталась сбежать.

Но просто так «разобраться» с Маргарет не получилось. Для собственной безопасности она припасла пистолет, а на суд являлась с незамазанными синяками на лице. Скандал вокруг этой истории разгорелся нешуточный, но свой развод писательница получила.

Всего спустя год Маргарет встретила нового избранника – мягкого, доброго и гораздо более скромного человека – страхового агента Джона Марша. К слову, именно Джон подтолкнул свою супругу к началу серьёзной писательской деятельности. Ещё в самом начале брака со страховым агентом Маргарет повредила лодыжку, из-за чего была обречена на долгие и скучные дни в своей спальне. Марш помогал жене, как мог, и постоянно снабжал её книгами из библиотеки. Когда жена перечитала все книжки, Джон предложил ей написать свою историю.

Огромный роман с первоначальным названием «Завтра – другой день» долгие 10 лет, строчка за строчкой старательно выводился начинающей писательницей. Из-за травмы лодыжки Маргарет пришлось бросить работу в газете, где ей приходилось постоянно бегать по городу. В перерывах между написанием книги она занималась домашним хозяйством.

Поначалу объёмный роман пока ещё не особо известной женщины в издательстве даже читать не хотели, но когда всё-таки решились оценить её творение – отказаться от издания было просто невозможно. К выпуску книга получила новое название – «Унесённые ветром», которое отсылает нас к одному из стихотворений Эрнеста Даусона.

Так имя Маргарет Митчелл узнали во всём мире. Сначала талантливой писательнице дали Пулитцеровскую премию, после которой наша героиня занялась распространением книги по свету. Каждый перевод и переиздание контролировала сама Маргарет, так что о качестве переписанных версий «Унесённых ветром» можно было не беспокоиться. Однако, как ни странно, эта книга стала первой и последней для Маргарет.

Она буквально уместила на страницах историю своей жизни – разве что более романтизированную, в какой-то мере сказочную версию с настоящими джентльменами и элегантными леди. Другой такой же истории Маргарет написать уже не смогла.

Пережить Вторую мировую войну Маргарет удалось без потерь, однако, уже с приходом мира жизнь писательницы оборвалась из-за трагической случайности. В 1949 году она решила посетить кинотеатр вместе со своим мужем. Ничего не предвещало беды, как вдруг на Маргарет с большой скоростью направился автомобиль, за рулём которого был нетрезвый водитель. Писательница не успела увернуться от сильного удара, который оборвал жизнь легендарной женщины.

Наследие, которое Маргарет оставила после себя, живёт до сих пор. Она вписала своё имя в список классиков мировой литературы, а её единственное произведение обрело безграничное море поклонников и великолепную экранизацию 1939 года, которая всё ещё считается одной из лучших картин за всю историю кинематографа.

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