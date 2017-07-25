Суд рассмотрит вопрос баснословных надбавок к пенсии депутатам Госдумы

На фоне тотальной экономии правительства на пенсионерах бессовестные по своим размерам надбавки к пенсиям экс-депутатам и чиновникам вызывают негодование россиян.

Если против «золотых» доплат к пенсиям региональных чиновников народ уже выходит на митинги (подробнее об этом читайте в статье «Пенсия раздора»), то федеральные госслужащие в лице тех же депутатов Госдумы на своих заседаниях пока спят спокойно – всё равно в правительстве за них всё решили.

Однако депутатскую идиллию может нарушить заведующий Московским филиалом «Центральный» Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Юрий Качан. Адвокат подал в суд иск к министру труда и соцзащиты Максиму Топилину с требованием разъяснить, почему депутаты Госдумы, в отличие от рядовых граждан, получают колоссальные по размеру пенсии. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

Надбавки к пенсии

«Золотые» надбавки к пенсиям депутатов до суда довели. Фото pixabay.com

В иске заявитель задаётся вопросом: на каком основании в РФ «существует отдельное законодательство, регулирующее пенсионное обеспечение депутатов, ставящие их в привилегированное положение».

Качан также предлагает передать контроль за уплатой пенсионных взносов от Пенсионного фонда России к Федеральной налоговой службе.

Он указывает, что «по всей территории РФ построены дворцы из мрамора и гранита – здания главных управлений ПФР, в то время, как подавляющее большинство пенсионеров влачит полунищенское существование вследствие мизерных размеров пенсий по старости, а правительство активно муссирует вопрос о необходимости увеличения пенсионного возраста».

Истец заявляет, что неоднократно обращался с этими актуальными вопросами в соответствующие органы, однако получил отовсюду отписки.

Соответчиком по иску заявлена замглавы департамента пенсионного обеспечения Минтруда Елена Москалева. Качан просит суд обязать чиновников дать развёрнутые ответы об обоснованности размера пенсий для депутатов.

Мещанский суд Москвы рассмотрит исковое заявление 31 июля.

В интервью BFM.ru Юрий Качан обосновал свою позицию:

«Столько нам рассказывали, каких достижений добились депутаты, например 5 тысяч рублей всем пенсионерам за год выплатили. А я обнаружил, что по федеральному закону, который они приняли под себя, ежемесячная доплата депутатам происходит в размере, например, на 2017 год около 90 тысяч рублей. У нас постоянно говорят о том, что необходимо повышать пенсионный возраст. Мы можем пенсионный возраст повысить до такого момента, что человек уже будет в гробу лежать. Поэтому я обратился сначала в правительство РФ. Я им говорил: если вы хотите найти деньги в Пенсионный фонд, уберите пенсии депутатам. Платят не только тем, которые сейчас закончили и вышли на пенсию, но и депутатам распущенного Верховного Совета РСФСР. Следующий момент: продайте, реализуйте имущество Пенсионного фонда с аукционов и верните деньги в Пенсионный фонд, тогда и пенсии у людей будут прекрасные, и вы не будете говорить, что у вас не хватает денег. Я обратился, мне даже ответа не дали. Мне пришла бумага о том, что отправили для рассмотрения по существу в Министерство труда и социальной защиты. Оттуда я получил ответ: мне разъясняют, каким образом назначается пенсия, какие коэффициенты. Я пишу правительству: вы мне на вопросы ответьте. Поступил очередной ответ, совершенно по другому поводу. Я им про Фому, они мне про Ерему».

На самом деле, озвученный адвокатом размер надбавки к пенсии в 90 тысяч рублей существенно занижен. Согласно законодательству, пенсия бывших народных избранников Госдумы составляет 55% от ежемесячной зарплаты действующих депутатов. Зарплата сейчас у депутатов нижней палаты парламента свыше 400 тысяч рублей, соответственно пенсия у них превышает 200 тысяч рублей. Ну а те, кто просидел в Госдуме более 10 лет, получают надбавку к пенсии в размере 75% от зарплаты.

Читайте также:

Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



Ещё полезное:

√ Вы имеете право на досрочную пенсию. Только не знаете об этом

√ Полный список наград для получения звания ветерана труда

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ