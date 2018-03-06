Студенты-медики призвали мужчин качественно поздравлять женщин с 8 марта

Изменить качество поздравлений женщин 8 марта призвали студенты Московского государственного медицинского университета. Сделали молодые люди это очень необычно, создав накануне весеннего праздника световую проекцию на фасад Коломенского перинатального центра. Медики уверены: от того, насколько качественно мужчины поздравляют своих спутниц 8 марта, напрямую зависит рождаемость.

Для начала в световой проекции появилась цитата Владимира Путина, недавно побывавшего в перинатальном центре: «Речь идет о будущем страны. О том, чтобы в России рождалось как можно больше детей». Далее зрители увидели график зависимости рождаемости от качества поздравлений 8 марта. Завершал проекцию призыв к активным действиям: «Мужчины! Возьмите! Поздравьте!».

Студенты МГМУ заявляют: всегда после 8 марта спустя 9 месяцев должны происходить бурные всплески рождаемости. Для этого только нужно, чтобы 8 марта мужчины были максимально внимательны к своим любимым. Еще одно важное условие – сильному полу необходимо отказаться от алкоголя. Было бы замечательно, если бы все это происходило в любой другой день - не только в праздник.

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