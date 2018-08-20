Структура Навального утверждает, что 82-летняя мать спикера Госдумы — звено в коррупции

Структура оппозиционера Алексея Навального — Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — объявила, что будет добиваться досрочного прекращения депутатских полномочий Вячеслава Володина, спикера Госдумы и одного из руководителей "Единой России". К Навальному, особенно у людей старшего поколения (т.е. у читателей МГ), в России отношение настороженное - и, вероятно, небезосновательно. Но тут важнее другое: святых у нас давно уж нет, так что если одни борцы за власть - в процессе борьбы разоблачат очередного коррупционера из власти действующей (а господин Володин на святого не очень похож) - будет только полезно.

В новом расследовании фонда "навальников" утверждается, что мать спикера Госдумы владеет квартирой стоимостью около 230 млн рублей в Москве и десятком компаний. Как минимум одна из них имеет уставный капитал 10 млн рублей. Как считают в ФБК, 82-летняя Лидия Барабанова — это фиктивный собственник недвижимости и бизнеса. Реальным владельцем этих активов назван Володин, которого фонд заподозрил в коррупции.

Как к этому относиться? Если вы - не оголтелый сторонник Алексея Навального, то - осторожно. И это прежде всего: пока что прозвучавшее - лишь обвинения, возможно - недоказуемые или несоответствующие истине (но ФБК подал заявление в Генпрокуратуру, где тоже не святые сидят - и, значит, надеется, что собранные доказательства как-то будут юристами рассматриваться). Это - во-первых.

А во-вторых - история звучит совершенно не фантастически: практика записывания каких-либо ценных активов на родственников (и других "зиц-председателей Фунтов") - вполне распространена. То, что юридически нельзя или стыдно крупному чиновнику - может оказаться вполне доступным его дяде, тете или родной матери (тем более, что в 82 года человек вовсе не обязан быть юридически абсолютно грамотным и понимать до конца, что за бумаги подписал...)

Будем следить за событиями - но напомним также, что господин Володин отметился на днях в другой, крайне скандальной истории (не коррупционного, но политического характера). Выступая перед избирателями в Саратове, глава Госдумы и видный "единоросс" вдруг ни с того ни с сего намекнул, что "государственные пенсии в России могут быть вообще отменены". И это в ситуации, когда нервы у всех и так напряжены - ведь повышение пенсионного возраста бьет по интересам миллионов семей, будучи не очень пока аргументированным экономически шагом.

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