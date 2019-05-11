«Стриптиз» в пилотке и плененный «фашист»: очередные шокирующие глупости в День Победы

У любой памяти есть «срок годности», что нам недавно доказали сотрудники одного российского магазина, которые оформили торговый стенд с пивом в виде советского танка. Но на этом проявления искаженного восприятия победы прошлого не остановились. В новую подборку «казусов в День Победы» попала певица, которая станцевала на шесте в пилотке и трусах, а также артисты из Нижнего Тагила, которые провезли по улицам города «пленного фашиста».

Для начала обратимся к скандально известной Оксане Яковлевой. Осенью прошлого года она успела «прославиться» тем, что перекрыла МКАД для съёмок своего клипа. Теперь вот девушка решила оригинально поздравить всех с Днём Победы, записав достаточно откровенное видео танцев на шесте в трусах, гимнастерке и с пилоткой на голове.

Пока певица кружилась на шесте, на фоне играла знаменитая песня Якова Шведова «Смуглянка». Видео девушка опубликовала в своём инстаграме, поздравив своих подписчиков с Днём Победы.

Немало комментариев собрало это «выступление», но жители Сети разделились во мнениях. Кто-то серьёзно злился на поступок певицы, а другие вставали на её защиту.

В другом видео, которое Яковлева также опубликовала ко Дню Победы, девушка мчалась на машине без крыши вместе со своими подругами, разбавляя безбашенное путешествие криком: «Девочки, берегите пилотки!»

И Яковлеву совсем не волнует явный сексуальный подтекст в её высказываниях и действиях, даже наоборот, ей очень нравится такой подход. Конечно, нет ничего хорошего в том, чтобы вязать войну с подобными темами, превращая великую победу в «пошлую шутку».

По-своему решили пошутить артисты Нижнетагильского цирка. После парада по улицам города проехал «пленённый фашист» вместе с собаками, которых также приодели по такому случаю. Подобный перфоманс можно было увидеть и в прошлом году, так что директор цирка Руслан Марчевский явно не считает это дело чем-то неправильным. По его мнению, в высмеивании фашизма нет ничего плохого.

Но вопрос здесь даже не в самом факте высмеивания: всё-таки существует немало шоу и кинокартин, которые активно занимаются этим делом – здесь уже каждый сам для себя выберет, насколько плохо или хорошо смеяться над фашизмом. Дело в том, что день для этого перфоманса выбран не самый подходящий, так что представление артистов выглядит как довольно жестокое издевательство, смысла в котором найти непросто.

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Да, было время, когда армии Союзников пленяли солдат Гитлера, но то была война, где работали совершенно иные законы. Для кого-то плен стал спасением от смерти, для других – суровым испытанием с бесконечными лишениями и страданиями. Сами пленённые солдаты нередко были лишь пешками своих вождей, а плен стал вынужденной мерой в тяжёлое военное время.

В День Победы такое представление выглядит слишком уж жёстко и даже абсурдно, превращая память о тяжёлой эпохе в какой-то цирк. К слову, о подобных настроениях высказался актер Максим Виторган. Правда, он пошёл даже дальше и заявил, что следует отказаться от торжества в честь Дня Победы, ведь правда о событиях прошлого должна жить в нашей памяти.

По его словам, ветеранам, которые принесли миру эту победу, сейчас мало обеспечивают достойную старость, а вот «конкретно нам праздновать нечего». Виторган выразил надежду, что со временем День Победы станет «Днём тишины», и из праздника пропадёт элемент «детского утренника с плясками и танчиками».

Мысль интересная, хотя и очень даже спорная. Рассуждать о том, насколько сильно нужны яркие и красочные торжества, можно очень долго, но кое в чём с актёром не поспоришь. Забота о ветеранах и правдивая память действительно должны быть высшими приоритетами, о которых порой забывает и государство, и некоторые наши современники.

Но вернёмся к нижнетагильским артистам, которые помимо «пленного фашиста» предложили более интересную идею. Директор цирка Руслан Марчевский также заявил, что нам стоит помнить о погибших во время войны животных, которые внесли свой вклад в победу над фашизмом. Его артисты даже провели небольшой парад из боевой конницы в качестве положительного примера.

В итоге у артистов получилось неплохое напоминание для всех нас, ведь животные всегда шли рука об руку с людьми, помогая им в решении даже самых страшных проблем. Было бы нечестно забыть их помощь в великих победах всего человечества.

И все-таки — как-то не вяжется это все со строчками "Этот день — со слезами на глазах...".

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