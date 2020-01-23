Стратегическая дружба: почему дочь Петросяна встала на сторону мачехи?

Конфликт в семье Евгения Петросяна, судя по всему, выходит на новый уровень. Недавно из США на родину вернулась дочь юмориста – Викторина. Но как ни странно, женщина сразу же встала на сторону своей мачехи Елены Степаненко, отвернувшись от родного отца.

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Викторина довольно давно живёт за границей вместе со своим мужем и двумя детьми. Навестить дом родной она решила лишь несколько месяцев назад, но по приезду в столицу женщина не стала звонить своему отцу Евгению Петросяну. Она созвонилась с его бывшей супругой Еленой Григорьевной и даже остановилась у неё в гостях.

Знаменитый юморист узнал о приезде дочери в Москву совершенно внезапно, когда решил зайти в свою квартиру на Зачатьевском переулке. Стоит заметить, что здесь с самого момента развода проживает Степаненко, которая далеко не всегда пускает в дом своего экс-супруга.

«По отношению к нему все сразу стало понятно: на входе дамы забрали у Петросяна телефон, а сами ходили за ним по пятам и снимали на видео, — заявил журналистам адвокат артиста Сергей Жорин. — Такая вот неприятная унизительная ситуация».

Ситуация, согласимся, не из приятных. Евгений Ваганович затаил серьёзную обиду на свою дочь и поставил крест на любых контактах с «предательницей», по крайней мере на время. Вполне возможно, что Викториной двигает желание защитить свою недвижимость. Всё-таки скоро должен состояться раздел многомиллионного имущества – Петросян и Степаненко за годы брака успели нажить около 1,5 миллиарда рублей в виде предметов антиквариата, жилплощади и автомобилей!

Жорин предполагает, что Викторина боится за свой дом в США. Половина этой жилплощади принадлежит Петросяну, но своей родной дочери он точно вредить не будет. А вот Степаненко вполне может попытаться отобрать у падчерицы причитающуюся ей долю – 25% от особняка.

- И дочь, понимая это, решила, что стратегически выгоднее дружить с Еленой Григорьевной, – предполагает Жорин.

А нам пока остаётся лишь наблюдать за дальнейшим развитием конфликта. Кто знает, как ещё может повернуться история с болезненным разводом Петросяна и Степаненко, когда на поле столь неожиданно появился ещё один игрок.

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