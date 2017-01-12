Стоматологический центр «32 дент» запустил технологию «Стартсмайл»

Многие стоматологические клиники и центры России и США планируют начать использование инновационной технологии «Стартсмайл», разработчиками которой стали специалисты столичной компании «32 Дент» в сотрудничестве с американским институтом Boston University Henry M. Goldman School of Dental Medicine и клиникой LA South Bay Dental.

«Стартсмайл» – компьютерная программа, с помощью которой стоматолог и его пациент еще до начала протезирования и лечения могут посмотреть его результаты, внести необходимые коррективы, подобрать оптимальные решения. Для этого в систему вносятся снимки зубных рядов клиента и его лица, после чего программа сразу выдает изображения «новой улыбки» и помогает смоделировать форму и цвет зубов, найти оптимальный путь лечения или реставрации.

Специалисты сразу оценили преимущества инновационной разработки: «Стартсмайл» – не только технология моделирования лечения, но и определенная страховка врача и пациента от возможных ошибок.

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