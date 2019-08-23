«Столько грязи, непорядочности терпеть я больше не мог»: за что бывшие коллеги подали в суд на Жигунова?

Актёр Сергей Жигунов, известный многим по роли Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня», нынче почти забросил свою творческую профессию. Теперь он больше занимается продюсированием кинокартин, только вот выходит у него это дело, мягко говоря, не очень хорошо.

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В 2016 году артиста признали банкротом, а сейчас его обвиняют в мошенничестве бывшие сотрудники.



Проблемы у 56-летнего продюсера начались после выхода сериала «Динозавр» в 2018 году, где в главной роли снялся Александр Панкратов-Черный. Однако, кроме него, чуть ли не все участники съёмок свои гонорары не получили. Позже оказалось, что им даже не выдали копии трудовых договоров, так что доказать свои слова в суде им будет непросто.



Актер Кирилл Захаров признался, что ему не платили целый год. Одно время он даже хотел подкараулить в подъезде Жигунова и «поговорить по-мужски». Но в результате были лишь постоянные звонки продюсеру, которые совсем не помогли решить проблему. Сам Жигунов, утверждает Захаров, угрожал тем, кто просил свои деньги.



Это дело в итоге добралось до суда. Но и Жигунов времени зря не теряет: если верить информации в СМИ, продюсер вовсю пытается доказать своё банкротство, чтобы не платить деньги.



А во время работы над сериалом «Горюнов» Жигунов стал участником еще одного скандала. Режиссер проекта – Владимир Балкашинов – уволился всего спустя несколько месяцев после начала съёмок. Оказалось, что он даже не смог нормально работать со своим продюсером, который и в этот раз решил не платить людям за их труды. «Столько грязи, непорядочности терпеть я больше не мог», – заявил Балкашинов.



Максим Аверин, который играл главную роль в сериале «Горюнов», свои деньги получил. Остальные работники всё ещё ждут выплат. А другой режиссёр Мирослав Малич, занявший место Балкашинова, даже заработал сердечный приступ после непростого съёмочного дня.



Сам Жигунов все эти проблемы даже не обсуждает, а три его продюсерские компании всё ещё продолжают существовать, несмотря на упорные слухи о банкротстве.

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