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Стивен Сигал приобрёл дом на Рублёвке
Анастасия ШИЛОВА   
03 Ноября 2019 г.
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Всем известно, что легенда боевиков Стивен Сигал ещё в 2016 году получил российское гражданство. Для этого он направил обращение напрямую к президенту России. Актёр мотивировал своё желание тем, что у него есть русские корни (его бабушка и дедушка говорили на русском языке), а также много друзей, которые живут в России.

Стивен Сигал приобрёл дом на Рублёвке


Сейчас 67-летний Сигал большую часть времени проживает в России, здесь у него свой бизнес и много благотворительных проектов. Как признался Стивен в одном из интервью, он побывал во многих странах мира, но больше всего ему понравилось в России.

А в 2018 году Сигал приобрёл себе жильё на Рублёвке. Это большой дом в селе Усово Московской области. Площадь помещения 129 квадратных метров, в доме много спален и просто огромная деревянная баня. По оценкам специалистов, такой дом обошёлся актёру в 80-100 миллионов рублей.

Фанаты думали, что обосновавшись в РФ, их любимый актёр начнёт сниматься в нашем кино, но вместо этого Сигал стал бизнесменом. Он зарегистрировал товарный знак "Aikido Ten Shin Dojo". Под знаком этой фирмы будут проводиться спортивные соревнования, а также выпускаться модная спортивная одежда. Кроме того, вместе с Акимом Гилаловым Сигал стал совладельцем компании "Русские ярмарки", но из-за сильной занятости в других проектах позже отказался от своей доли в совете акционеров. Теперь его можно увидеть на различных семинарах по айкидо, где он передаёт свой опыт российским спортсменам.

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