Стильная Проклова покрасовалась своим эффектным нарядом в соцсети

Актриса Елена Проклова похвасталась перед своими подписчиками в микроблоге впечатляющим красным платьем, которое она надела для шоу Первого Канала «Звёзды сошлись». Дополнением к прекрасному наряду послужили украшения из золота и эффектный макияж.

Подписчики инстаграма 65-летней Прокловой очень обрадовались, когда увидели новый наряд своего кумира. К съёмкам шоу актриса подготовилась очень тщательно, подобрав к красному платью с золотыми пуговицами чёрные босоножки и колготы.

Подписчики одобрили выбор актрисы, отметив также её эффектный макияж. «Всем бы так выглядеть в 65 лет»; «красивая фигура и нормальная длина у платья! С такими ногами почему бы и не надеть»; «Елена очень стильная дама, поэтому вполне естественно, что она озабочена внешним видом», – поддержали комментаторы модные решения Прокловой.

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