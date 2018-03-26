Старость по-фински: в 74 года и не месяцем раньше!

Финны связывают начало старости с достижением 74-летнего возраста. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Ассоциацией благополучия пожилых людей, передает Yle.

Исследование показало, что школьники и студенты считают, что старость начинается в 68 лет, в то время как 65-летние полагают, что старость наступает в 78. Те, кому 80, считают, что старость начинается только после 81. В среднем большинство связывает наступление старости в 74 года. Интересно, что пять лет назад порогом старости считался 72 года.

Большинство опрошенных также заявили, что намерены сохранить активность и в преклонном возрасте. По их мнению, сексуальность является естественной частью жизни также в старости.

По инф. rosbalt.ru

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