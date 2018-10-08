Старейший лауреат Нобелевской премии: «Не собираюсь отмечать прошлое»

Для учёного Артура Эшкина Нобелевская премия по физике, известие о которой он получил только что, не станет поводом для праздника, ведь есть работа «новая и важная».

В телефонном разговоре физик отметил, что в данный момент он занят статьёй, связанной с темой энергии солнца, и что ему некогда думать о былых заслугах. По его мнению, мир вокруг «чрезвычайно нуждается в науке в области изменения климата». Но если Артур найдёт время в своём плотном графике, то вручение Нобелевской премии всё-таки посетит.

При этом, по подсчётам «Газеты.ру», Эшкин оказался самым пожилым лауреатом известной на весь мир премии. В сентябре 2018 года ему исполнилось 96 лет, а это значит, что он обогнал предыдущего возрастного рекордсмена нобелевки, американского учёного Леонида Гурвича, на 6 лет. Но Леонид получил свою награду в области экономики, которая в своё время не была учреждена Альфредом Нобелем. Впрочем, в традиционных номинациях Эшкин держит рекорд ещё увереннее. Предыдущему старейшему лауреату Дорису Лессингу, который заслужил награду за литературные достижения, было 88 лет. В таком же возрасте получил свою премию Реймонд Дейвис за свой вклад в области физики.

Артур Эшкин получил нобелевскую премию вместе с Жераром Муру и Донной Стрикланд за создание новейших лазерных приборов, которые нашли своё применение в области медицины и промышленности.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ