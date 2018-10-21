Среди подержанных автомобилей россияне предпочитают модели Lada

В рейтинге самых распространенных в России подержанных авто победила Lada Priora. В среднем купить эту машину с рук можно за 238 тысяч рублей.

Специалисты «Авито Авто» рассказали журналу «За рулем» .о самых любимых представителях вторичного рынка автомобилей для наших соотечественников. По итогу семь позиций из десяти достались автотранспорту марки Lada. На вторую строчку рейтинга попала Lada Samara со средней стоимостью в 118,9 тысячи рублей, третью строчку получила машина Lada 2110 (81,6 тысячи).

Шестое, седьмое, восьмое и девятое место тоже остались за автомобилями отечественной марки: Lada 2112, Lada Kalina, Lada Granta и «Нива» – Lada 4x4. Стоимость этих машин изменяется в диапазоне от 96 до 310 тысяч рублей.

Но не только Lada нравится россиянам. Четвёртая строчка рейтинга принадлежит Ford Focus (357,4 тысячи), пятая строчка досталась автомобилю ВАЗ-2107 (64,1 тысячи). Hyundai Solaris (508,4 тысячи) также попал в топ-10, оказавшись на последнем месте списка.

Ещё 16 июля «АвтоВАЗ» сообщил об остановке выпуска призёра этого рейтинга – автомобиля Lada Priora. Компания объяснила своё решение низкой популярностью модели, а также повышением интереса автомобилистов к новым машинам Lada. Сотрудники сборочной линии №3 «АвтоВАЗа» сконцентрируют свои силы на очень популярной в нашей стране и за границей модели – Lada 4x4 «Нива».

Выпуск Lada Priora начался в 2007 году. За 11 лет предприятие успело создать более миллиона автомобилей этой модели. А в 2011 году был поставлен рекорд: тогда «АвтоВАЗ» выпустил на рынок 134 тысячи таких машин.

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