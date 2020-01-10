Спасибо Малахову! «Россия-1» стала самым популярным каналом в стране

Позади 2019 год, значит нужно как можно скорее подводить его итоги. За показатели отечественного телевидения взялись эксперты компании «ECI Media Management», которые оценили популярность российских телеканалов в ушедшем году.

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На этот раз первая строчка в рейтинге досталась «России-1», у которой на руках была самая сильная «карта» – вечно популярный ведущий Андрей Малахов.



«Россия-1» заняла первое место в рейтинге самых популярных телеканалов, собирая в среднем за сутки 11,8% телезрителей нашей страны. «Первый канал» получил второе место, взяв на себя 10,4% зрителей. Тройку лидеров замкнул телеканал «НТВ» с результатом в 8,9%.



Разобраться, почему же всё вышло так, а не иначе, журналистам помог эксперт по развитию информационного сообщества при Госдуме Вадим Манукян. По его словам, итоги прошедшего года оказались очень даже предсказуемыми. Всё-таки у «России-1» было неоспоримое преимущество в виде одного из самых известных в нашей стране телеведущих. Андрей Малахов имеет немало критиков и противников, но его аудитория всё ещё охватывает всю страну, так что вклад его шоу в общую популярность телеканала сложно переоценить.



К тому же, продолжил эксперт, сама по себе «Россия-1» умеет радовать зрителей качественным контентом. Остальным участникам рейтинга, по мнению Манукяна, просто некого показать своим зрителям.



- А кто есть у "Первого"? Ежедневный поздний Ургант с сомнительными шутками и раз в неделю ночной Познер? На НТВ, пожалуй, интересен только Норкин, ну и раз в неделю Кудрявцева с Кучерой, – заключил эксперт.



Впрочем, у каждого из нас есть собственный «рейтинг» телеканалов, в котором могут быть совсем другие победители. А это значит, что и в этом году каждый канал будет бороться за своих зрителей, каждый раз придумывая для них что-нибудь интересное.

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