ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Спасибо Малахову! «Россия-1» стала самым популярным каналом в стране
Егор СТУКОВ   
10 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

Позади 2019 год, значит нужно как можно скорее подводить его итоги. За показатели отечественного телевидения взялись эксперты компании «ECI Media Management», которые оценили популярность российских телеканалов в ушедшем году.

Спасибо Малахову! «Россия-1» стала самым популярным каналом в стране


На этот раз первая строчка в рейтинге досталась «России-1», у которой на руках была самая сильная «карта» – вечно популярный ведущий Андрей Малахов.

«Россия-1» заняла первое место в рейтинге самых популярных телеканалов, собирая в среднем за сутки 11,8% телезрителей нашей страны. «Первый канал» получил второе место, взяв на себя 10,4% зрителей. Тройку лидеров замкнул телеканал «НТВ» с результатом в 8,9%.

Разобраться, почему же всё вышло так, а не иначе, журналистам помог эксперт по развитию информационного сообщества при Госдуме Вадим Манукян. По его словам, итоги прошедшего года оказались очень даже предсказуемыми. Всё-таки у «России-1» было неоспоримое преимущество в виде одного из самых известных в нашей стране телеведущих. Андрей Малахов имеет немало критиков и противников, но его аудитория всё ещё охватывает всю страну, так что вклад его шоу в общую популярность телеканала сложно переоценить.

К тому же, продолжил эксперт, сама по себе «Россия-1» умеет радовать зрителей качественным контентом. Остальным участникам рейтинга, по мнению Манукяна, просто некого показать своим зрителям.

- А кто есть у "Первого"? Ежедневный поздний Ургант с сомнительными шутками и раз в неделю ночной Познер? На НТВ, пожалуй, интересен только Норкин, ну и раз в неделю Кудрявцева с Кучерой, – заключил эксперт.

Впрочем, у каждого из нас есть собственный «рейтинг» телеканалов, в котором могут быть совсем другие победители. А это значит, что и в этом году каждый канал будет бороться за своих зрителей, каждый раз придумывая для них что-нибудь интересное.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 