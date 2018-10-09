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Состоялась премьера композиции Вахтанга на стихи Михаила Гуцериева
Ксения ДАВЫДОВА   
09 Октября 2018 г.
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Состоялась премьера композиции Вахтанга на стихи Михаила Гуцериева

У уникального битбоксера, музыканта, обладателя различных отечественных и иностранных музыкальных премий Вахтанга в начале октября вышла новая песня «Обнадежь надеждой, нирвана». Автором стихов для нее выступил Михаил Гуцериев — знаменитый российский поэт, который написал более двухсот стихов к популярным песням в исполнении всех ярчайших звезд русскоговорящего пространства.

Состоялась премьера композиции Вахтанга на стихи Михаила Гуцериева

Песня «Обнадежь надеждой, нирвана» возвращает слушателя в «голопузое» детство. Это период, в котором можно найти убежище от своих бед, «зализать раны» и вновь штурмовать свои цели. По мнению Михаила Гуцериева, в детстве люди учатся ответственности, и в этот период вернутся в конце круга. По словам Вахтанга, он записывал философский трек после возвращения из города, где он родился, и это погрузило его в воспоминания. В настоящее время композицию можно послушать на радио, найти в соцсетях или же посмотреть ее официальное лирик-видео (https://www.youtube.com/watch?v=ClDQTr4r-wI):

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