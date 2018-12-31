Составлен список самых необычных предметов, которые застревали в оригинальных американцах

Человеческая дурость не знает пределов совершенству, особенно если это касается различных экспериментов с собственным телом. Люди, зачастую довольно молодые, во всех странах мира пытаются просунуть в своё тело то, что там совсем не должно находиться. И дело здесь далеко не только в сексуальных фантазиях, доказала комиссия США по безопасности потребительских товаров. Американцы и в уши суют всякие непотребства.

По данным портала Adequate Man, американская комиссия рассказала о предметах, которые имели несчастье побывать в различных отверстиях американцев в 2018 году. Так, врачи порой доставали из ушей своих пациентов довольно любопытные экземпляры: ключи от машины, игрушечную мышь, пробку от ванной и даже ядра поп-корна! Американка призналась, что просто хотела «покормить» свои уши, вот и оставляла им на пропитание «взрывную кукурузу». Один не самый находчивый пациент постоянно затыкал уши туалетной бумагой перед принятием душа, а потом никак не мог её вытащить. Этому американцу пришлось помогать в травмпункте несколько раз.

Ноздри американцев также оказались не защищены от оригинальности своих хозяев. В носовые полости попадала бабочка, клавиатурные клавиши, и даже кусок уже не очень аппетитного мяса. В горле одного из жителей США нашли небольшой радиоприёмник, а другой умелец решил попытаться проглотить леденец прямо в пластиковой упаковке – конечно, из такой затеи ничего хорошего не вышло.

Особую оригинальность американцы проявляли в экспериментах со своими деликатными местами. В уретре мужчин из США оказывались солома, канцелярская скрепка и колпачок от ручки. Один мужчина признался, что кусок пластика оказался в не самом подходящем месте совершенно случайно, когда американец занимался рукоделием. А самый упорный и смелый герой этого рейтинга смог засунуть в свою уретру одновременно вилку, ручку и желейную конфету.

Из женских влагалищ врачи доставали дубинку полицейского, стеклянное пресс-папье и деталь от вибратора с пятью батарейками. Одной пациентке удалось проходить с недетской игрушкой внутри целых восемь месяцев! Врачам она призналась, что инородный предмет оказался в её теле из-за того, что она поскользнулась на влажном полу.

К слову, о чём-то похожем говорили многие пациенты, которые приходили к врачам с жалобами на застрявшие предметы в анальном отверстии. Доктора порой доставали из столь деликатной зоны телескоп, ручку от метлы, флаконы из-под шампуня, конфету в презервативе и даже большое скопление ниток. Один житель США решил вылить в не самое подходящее место коктейль из отбеливателя и воды для профилактики СПИДа, из-за чего он получил химический ожог.

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