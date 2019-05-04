Сосо Павлиашвили рассказал о своей жизни с эпилепсией

В эфире шоу "Секрет на миллион" 54-летний певец поведал о проблем со здоровьем, которые начались после ДТП в 1996 году. Тогда в результате лобового столкновения Сосо Павлиашвили серьезно пострадал и был доставлен в больницу в бессознательном состоянии.

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Восстановление заняло не один год, но самым сложным было то, что у артиста начались приступы эпилепсии, которые случались преимущественно по ночам. По словам Сосо Павлиашвили, он даже боялся засыпать, так как опасался очередного припадка. Лекарство особо не помогали, и врачи предложили сделать трепанацию, но певец отказался от столь радикального вмешательства.



Интересно, что приступы прекратились сами собой в 2004 году, после рождения дочери Елизаветы. Возможно радостное событие приостановило развитие болезни, но артист по-прежнему старается избегать стрессов и даже не посещает похороны именно по этой причине. Врачи предупредили Сосо, что любое серьезное потрясение может снова вызвать эпилептический припадок, поэтому нужно беречь себя и вести максимально здоровый образ жизни.

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