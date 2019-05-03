Соня Кузьмина опровергла слухи о болезни отца

Дочь известного певца Владимира Кузьмина посетила программу “Звёзды сошлись”, где рассказала о своём отце. Соня стала знаменитой после участия в шоу “Фабрика звёзд-3” и несмотря на то, что она не победила, приятно запомнилась зрителям. Она часто помогает отцу записывать композиции, параллельно делая свою собственную карьеру и развивая бизнес.

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Летом 2018 года Владимир Кузьмин развёлся и вскоре был замечен с 27-летней спортсменкой Светланой Карпухиной. Они часто появлялись вместе на публике, и артист даже подарил молодой возлюбленной яхту. Пара старалась не афишировать свои отношения, но брат музыканта проговорился, что будто бы Владимир и Светлана тайно поженились, не устраивая громкого торжества.



Соня высказала свое мнение о новом браке Кузьмина. Дочь музыканта сказала, что в его паспорте нет штампа, и слухи о свадьбе - не более, чем вымысел. Она явно недолюбливает избранницу отца, считая, что люди с такой большой разницей в возрасте не могут создать гармоничные отношения. Хотя третья жена Кузьмина была младше него на 27 лет, и это не помешало им прожить вместе 17 лет.



Недавно в прессе появилась информация о тяжёлом заболевании 63-летнего Кузьмина, которого якобы не раз видели в онкологическом центре. Соня опровергла и эти слухи, заявив, что ее отец всего лишь проходил ежегодное плановое обследование в клинике, как и все люди, и ничего серьёзного у него не обнаружили.

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