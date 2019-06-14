Солист группы "Rammstein" Тилль Линдеманн сломал челюсть назойливому фанату

На днях солист группы "Rammstein" Тилль Линдеманн не сдержался и буквально избил надоедливого поклонника. Инцидент случился во время отдыха в баре Мюнхена. К музыканту и его друзьям подошёл 54-летний мужчина, который просто попросил сфотографироваться со знаменитостью.

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Однако Тилль почему-то отказал поклоннику в этой просьбе. Не ожидавший такого поворота фанат разозлился и начал оскорблять подругу певца. Когда Линдеманн потребовал извинений, житель Гамбурга не захотел этого делать, за что и получил от звезды локтем в челюсть.



К месту происшествия была вызвана полиция, а пострадавший сразу же написал заявление о нанесении телесных повреждений. Сам Линдеманн инцидент комментировать отказался, и по данным зарубежных СМИ, извиняться за свое поведение также не стал.

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