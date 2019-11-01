Сначала брак, а песни - потом: что Боярский думает о творческих стремлениях своей внучки?

Новая «звезда» семьи Боярских недавно вновь стала главной героиней новостных лент. Пока внучка Михаила Сергеевича не может похвастаться крупными творческими успехами, но уже активно стремится к ним и заявляет о желании покорять музыкальную сцену России.

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Для старшей внучки Михаила Боярского – 20-летней Екатерины – не в новинку пристальное внимание со стороны журналистов. Что поделать! Если ты живёшь в знаменитой семье, бывает очень непросто скрыться от внимания папарацци и общественности.



Пользователи Сети уже отметили красоту и скромность Екатерины, после чего она сама отреагировала на такое неожиданное внимание. Девушка заявила, что является счастливой обладательницей красивого голоса, а желание покорять музыкальную сцену не покидает её с самого детства. Екатерина хотела бы поработать вместе со знаменитыми продюсерами – с Максимом Фадеевым, например.



Однако здесь в дело вступил Михаил Боярский. Он удивился такому желанию своей внучки и заявил, что та к нему даже за помощью не обращалась. «Могу сказать, что вижу слишком много фантазий у современных детей — в наше время были желания стать космонавтами, но внучка пока хочет стать певицей. Мне кажется, что и это пройдет», – строго подметил артист.



Знаменитый дедушка считает семью самым главным в жизни, за что нередко хвалит дочь Елизавету, и на что недвусмысленно намекает своей внучке. К этим словам Боярский добавил, что для женщины крайне важно удачно вступить в брак, где и нужно «реализовать все свои творческие потребности».



В то же время Михаил Сергеевич совершенно спокойно, а порой даже пренебрежительно относится к творческим достижениям своих близких родственников. Однажды он заявил, что ни одна роль дочери не заставила его испытать гордость. Кто знает, может Екатерина станет той, кому удастся смягчить столь «патриархальный» настрой своего строгого деда?

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