Смелая и модная телеведущая Андреева похвасталась своим отдыхом в Дубае

Кажется, вечная ведущая Первого Канала Екатерина Андреева отравилась на отдых в сказочный Дубай. На экране она предпочитает оставаться в деловом костюме, а вот в жизни 57-летняя Андреева не стесняется показываться на людях в самых гламурных и дерзких нарядах.

На одном из снимков, которым Андреева недавно поделилась со своими подписчиками в инстаграме, ведущая предстала перед фанатами в необычном и совсем несерьёзном наряде. Рваные джинсы, босоножки на шпильке и даже золотая кожаная куртка – такого точно не увидишь в новостном выпуске!

«Кажется, антиутопии Замятина, Оруэлла, Хаксли и примкнувшего к ним Бредбери начали воплощаться в жизнь. Они писали в 1920, 30-х, 40-х годах прошлого века, а мы спустя почти 100 лет пляшем под их дудку. А вот все, что предсказали Жюль Верн и Беляев, уже сбылось. Что касается Толстого и его "Аэлиты", он не все угадал. В этом сезоне модно не серебро, а золото...», – подписала свою фотографию модная телеведущая.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Смелые решения Андреевой её подписчики принимают с радостью, при этом ведущая редко наряжается в женственные одеяния, предпочитая им кожаные косухи и футболки.

Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ