Слухи о смерти Бориса Моисеева не подтвердились

На днях в Инстаграме Алёны Апиной появился пост об авиакатастрофе в Шереметьево. А в комментариях певица Сара Окс спросила — правда ли, Бориса Моисеева больше нет? Оказалось, что об этом ей сообщил знакомый, услышав где-то шокирующую новость. И разумеется, почти мгновенно эта информация разлетелась по всему интернету.

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Арт-директор артиста опроверг эти слухи, назвав их “бредом”. На самом деле 65-летний Борис Моисеев в последнее время находился в Майями, где восстанавливал своё здоровье. Сергей Горох уверил журналистов, что волноваться не о чём, и всё в порядке. Это же сказал и концертный директор певца, заявив, что Моисеев сейчас прекрасно себя чувствует.



Известно, что несколько лет назад исполнитель перенес инсульт и теперь часто ездит на реабилитацию в Америку. Долгое время он избегал большого скопления людей и не общался с журналистами. Из-за плохого самочувствия Борису Моисееву пришлось покинуть сцену и отказаться от выступлений.



А в апреле он всё же посетил юбилейный концерт своей подруги Аллы Пугачевой. Тогда поклонники отметили неважный внешний вид певца, который шёл с палочкой и не смог лично вынести для именинницы букет цветов. Но время не стоит на месте, и Моисеев уже готов приступить к работе. Недавно он спел вместе с певцом Alisher, премьера их дуэта состоялась 1 мая, и голос Бориса Михайловича тогда звучал абсолютно идеально.



Поклонники Моисеева рады, что их любимец снова в строю и уже начал петь, они желают ему здоровья и новых хитов. Сам артист признателен фанатам за беспокойство, но уверяет, что для тревоги нет никакого повода. Борис Михайлович периодически проходит обследования у врачей и принимает все прописанные ему лекарства. Он твердо намерен прожить до 86 лет, как ему предсказала когда-то парижская ясновидящая.

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