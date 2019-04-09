Слёзы великих: через что прошли жены последнего шаха Ирана?

Первого апреля этого года исполнилось 40 лет со дня падения иранской династии Пехлеви. Монархия в стране превратилась в исламскую республику, а шаху Мохаммеду Резе Пехлеви пришлось бежать в другое государство ради спасения своих детей и жены Фарах Дибы. Но этот эпизод не был первым серьёзным разочарованием в жизни правящей семьи, ведь ещё до этого шах был вынужден расстаться со своей возлюбленной Сорайей Исфандияри-Бахтиари ради престола, который он так и не смог удержать.

О сложной судьбе одного из богатейших и влиятельнейших людей мира рассказало издание «Газета.ру». Для начала вспомним прекрасную историю невозможной любви между шахом и красавицей Сорайей.

Уже в молодости девушка отличалась небывалой красотой. Члены её семьи занимали должности в правительстве Ирана, так что она была довольно близка к шаху, хотя на знакомство шансов у неё почти не было.

Впрочем, Мохаммед Реза Пехлеви сам захотел узнать побольше о прекрасной незнакомке, когда её близкий родственник показал шаху фотографию девушки. Можно сказать, что это была любовь с первого взгляда, причём правителю Ирана хватило всего одной фотографии.

Но и сама Сорайя быстро полюбила знатного мужчину, так что в 1951 году они сыграли грандиозную свадьбу. Обручальное кольцо невесты держало бриллиант в 22, 37 карата! Великолепные подарки сыпались на молодоженов со всех концов света, причём Сталин также не стал игнорировать это бракосочетание и прислал в дар норковую шубу и настольный телефон, украшенный чёрными бриллиантами.

Сказка для Сорайи началась красиво, но закончилась почти сразу после шикарного старта. Спустя несколько лет шах узнал, что девушка не может иметь детей. Никакие врачи не могли исправить положение, а предложение шаха, который хотел взять в жёны ещё одну женщину лишь ради ребёнка, совсем не устраивало гордую Сорайю.

Время шло, так что правитель не мог оставаться без наследников. В итоге брак пришлось принести в жертву власти: уже в 1958 году они развелись. Однако Сорайя Исфандияри-Бахтиари до конца жизни сохранила статус принцессы Ирана, так что долгое время она посещала светские встречи, тратила свои огромные деньги и изредка заводила небольшие романы. Сам шах даже после вынужденного расставания отправлял ей подарки и писал письма, которые Сорайя никогда не игнорировала.

Но проблемы шаха и его жён на этом не закончились. Всего спустя год после развода Мохаммед Реза Пехлеви женился вновь, на этот раз его избранницей стала 21-летняя Фарах Диба. Девушка принадлежала к знатному роду, ведь её дед ещё в XIX веке был послом Персии в Российской империи.

Новую свадьбу сыграли в декабре 1959 года, а уже в 1960 году Диба родила для шаха долгожданного мальчика – принца Резу. В итоге у пары появится ещё трое детей: принцесса Фарахназ, принц Али Реза и принцесса Лейла.

Два десятилетия Фарах Диба была не просто женой шаха, но настоящим деятелем своей страны. Она активно отстаивала права женщин, помогала образовательным организациям, по её инициативе в стране проводили фестивали искусств.

Всё это закончилось в 1979 году, когда исламская революция победила династию Пехлеви. Уже бывший шах перевёз всю свою семью в Египет, но всего спустя полгода умер от лимфомы. Вскоре убили президента страны Анвара Садата, который приютил высокопоставленную семью, так что Фарах Дибе пришлось вновь переезжать, на этот раз в США по приглашению Рональда Рейгана.

К сожалению, и там беды шахини не закончились. В 2001 году покончила с собой её дочка, принцесса Лейла, а в 2011 – принц Али Реза. За границей Диба продолжила вести королевский образ жизни, попадая на значимые мероприятия монарших домов Европы, но своего родного дома она уже не чувствовала нигде. Как недавно призналась сама женщина, которой уже исполнилось 80 лет, на заграничных улицах ты «не чувствуешь, что это твоя земля». До сих пор Диба хранит старые письма, фотографии и книги, которые напоминают ей о прошлых временах.

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