«Скелет в шкафу» подмосковного чиновника: страсть довела до убийства любовницы?

Дело бывшего главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова взбудоражило всю Россию. Многие знали, что зампред районной Общественной палаты Евгения Исаенкова была любовницей политика, но никто не ожидал, что их неровные и ревнивые отношения доведут до ужасной трагедии. Исаенкову нашли мёртвой, а Кулакова сразу же заподозрили в убийстве. Впрочем, политик по-прежнему отрицает все обвинения, так что разгадку этой тайны нам ещё предстоит увидеть.

Пока Андрея Кулакова решили оставить в СИЗО до 7 июля: суд одобрил ходатайство о его аресте. Защита пыталась избавить арестованного от изолятора, но даже залог в 1,5 млн рублей не помог. При этом Кулаков свою причастность к убийству отрицает и приводит свои доводы в ответ на аргументы следствия. Во-первых, силовики так и не показали свидетелей, которые могли бы доказать вину Кулакова. Во-вторых, в момент убийства Кулаков находился дома с семьёй, как он сам признаётся.

К тому же адвокат политика утверждает, что убивать Исаенкову не было никакого смысла: мол, она была правой рукой, «глазами и ушами» подзащитного. Как оказалось, Евгения Исаенкова была для Кулакова не просто коллегой. Он официально признался, что у них были «любовные отношения и секс».

Но все эти доводы не идут на пользу подозреваемому, ведь даже родственники защищать Кулакова не стали. Они заявили, что в день убийства легли спать до 23:00, так что политик вполне мог совершить преступление, оставив близких в неведении.

Следствие выдвигает такую версию произошедшего. Незадолго до убийства, которое произошло в ночь с 1 на 2 мая, Кулаков активно переписывался с Исаенковой. В какой-то момент женщина попросила телефон у своей дочери, ведь на номер пришло сообщение от неизвестного абонента с адресом. Исаенкова успела лишь сказать дочке, что ей необходимо помочь «хорошему человеку», после чего сразу же уехала. Свою маму девочка больше не увидела.

Тревогу забила пожилая мать самой Евгении, которая утром позвонила в полицию. Нашли женщину мёртвой в собственной машине лишь спустя несколько дней – 4 мая.

Следствие считает, что Исаенкову убил именно Кулаков, ведь в салоне её авто нашли биологические следы политика. Предполагается, что это он пригласил свою жертву поближе к лесополосе, а потом задушил её каким-то предметом из ткани – колготками или платком.

При этом у Кулакова был вполне явный мотив для такого ужасного поступка. Его отношения с Исаенковой начались где-то в 2013 — 2014 годах. Поначалу тайно, но спустя несколько лет все уже знали о любовном романе.

Исаенковой очень не нравилась её вторая роль. Она попыталась убедить Кулакова уйти из семьи, но тот отказался. В итоге обиженная любовница поведала о своём существовании супруге политика, и тот ради сохранения отношений с женой готов был расстаться с любовницей.

Впрочем, продлилось это расставание недолго. Вскоре Кулаков вернулся к Исаенковой, и страсть охватила их с новой силой. Но смириться с ролью любовницы она так и не смогла. Если верить источникам «Росбалта», последнее время женщина шантажировала политика, из-за чего тот стал ещё сильнее бояться за семью. Это, возможно, и заставило Кулакова пойти на самые радикальные меры.

Подруга погибшей утверждает обратное. Якобы Евгения никогда на шантаж бы не пошла, к тому же жена Кулакова уже давно смирилась с существованием любовницы. Даже жители Раменского района, главой которого был политик, разделились на два лагеря: одни свято верят в его вину, другие его защищают.

Есть у знакомых Евгении версия о том, что её могли убить из-за каких-то спорных вопросов на работе и дерзких высказываний женщины, но утверждать что-либо пока не стоит. За этим «скелетом в шкафу» российского политика может скрываться что угодно, но было бы очень интересно проследить за ходом дела, чтобы узнать, кто действительно виновен в убийстве Евгении Исаенковой.

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Свет на эту историю может пролиться уже в ближайшее время, но есть немало других жутких, пугающих и столь реальных тайн, которые многие годы, а то и десятки лет остаются нераскрытыми. Вспомнить только одного пытливого детектива из США, который однажды решил раскрыть убийство актрисы 72-летней давности. Чем глубже он погружался в поиски правды, тем больше скелетов доставал из семейного шкафа, ведь убийцей оказался его собственный отец.

Но всё-таки мало что сможет посоревноваться с историей Роберта Дерста – сына богатейшего инвестора США. Кто бы мог подумать, что «богатенький сынок» окажется жестоким и беспринципным убийцей, который сможет долгие годы скрываться от правосудия с помощью своих нескончаемых финансов. И все эти истории находятся буквально у нас под носом, отчего следить за ними ещё интереснее и тревожнее – всё-таки реальность завораживает больше придуманной фантастики.

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