Скандально богаты: как знаменитости зарабатывают на «копании в грязном белье»?

Личные драмы – тема неприятная, и уж точно не предназначенная для широкой публики… впрочем, так это работает у простых людей. Звёздные личности нередко преподносят свои страсти на блюдечке целой стране, не стесняясь разбираться в личных конфликтах на глазах у тысяч, а то и миллионов людей.

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Но у них есть на то веская причина – за «копание в своём грязном белье» нынче можно зарабатывать крупные суммы на постоянной основе.

Вспомним, к примеру, Любовь Успенскую. Когда-то успешная певица со временем подрастеряла свою аудиторию, а её слава стала затихать. Это процесс естественный почти для любого артиста, справиться с которым честными усилиями порой практически невозможно.

Но Успенская нашла другой выход – она стала активно обсуждать сложные отношения со своей дочерью на всевозможных ток-шоу. Первой отметилась дочка Татьяна Плаксина на шоу Леры Кудрявцевой, после чего сама певица разоткровенничалась о тяжёлой материнской судьбе, но уже в другой передаче. Любопытно, что Кудрявцева дружит с Успенской, да и пиар на «грязном белье» певица начала прямо перед стартом гастрольного тура по России. Совпадение ли?

Накал страстей достиг своего апогея, когда в «Прямом эфире» с Андреем Малаховым показали Успенскую «в прединсультном состоянии из-за неадекватного поведения дочери». Всё было сделано на высшем уровне – народная любимица лежала под капельницами, а Малахову даже пришлось прервать интервью, ведь звезде внезапно «понадобилась помощь медиков».

Впрочем, уже через несколько дней певица вполне успешно выступила в Краснодаре и Ставрополе. Но даже на своих концертах Успенская продолжала нагонять драму, почти со слезами на глазах заявляя: «Журналисты разрушили жизнь моей семьи. Украли мою дочь, накачали, сделали из этого шоу!». А преданные фанаты поддерживали артистку шквалом аплодисментов.

Результат таких вот скандальных манипуляций превзошёл все ожидания – билеты на выступления в Хабаровске и Владивостоке раскупались быстрее, чем горячие пирожки. Добиться такого успеха не всегда получается даже крайне популярным среди молодёжи современным артистам, что уж говорить о тех, чей пик славы давно прошёл.

Об эффективности скандалов в деле возрождения фанатской любви знает и певица Наргиз. Её разрыв отношений с продюсером Максимом Фадеевым наделал немало шума по всей стране, так что артистка, недолго думая, отправилась на гастроли. Попытаться выехать на репертуаре ей уже не удастся, ведь Фадеев по контракту отобрал у Наргиз лучшие хиты. Зато на фоне скандала собирать полные залы очень просто, пусть даже публика и не услышит самые любимые песни своего кумира.

Историю с 38-летним выпускником «Дома-2» Гогеном Солнцевым и его 65-летней супругой даже вспоминать страшно! Но мы всё-таки соберём всю волю в кулак и напомним вам об этой «любви», которая родилась на глазах у зрителей многочисленных ток-шоу.

Женились Гоген и Екатерина прямо в эфире, затем публично кусались из-за измен, а потом и мирились – также на телевизионных экранах. Своими скандальными отношениями они подарили неплохие рейтинги и без того успешным шоу, так что и заработок у пары был приличный – по 200 тысяч рублей за один эфир.

Другая громкая история была связана с расставанием Виталины Цымбалюк-Романовской с пожилым Арменом Джигарханяном. После череды скандальных программ Виталина закрутила телевизионный роман с Прохором Шаляпиным, но в один момент кое-что пошло не так. Под конец минувшего года телевизионщики не стали продлять контракт с этой парочкой, так что и необходимость показывать любовь быстро отпала. Сама Виталина даже не скрывает, что её отношения с Шаляпиным были «проектом», а по факту никакой любви между ними никогда не было.

Теперь взглянем в будущее. Пока ещё не очень популярный, но крайне перспективный роман развивает на глазах зрителей тв и пользователей интернета 77-летняя телеведущая Ангелина Вовк с 50-летним радиоведущим Михаилом Куницыным. Они дружили много лет, а теперь старый приятель решил сделать предложение давней подруге. Сама Вовк признаётся, что подозревала о тайной любви Михаила, так что его предложением руки и сердца удивлена не была. Этот «телероман» развивается очень уж быстро – от публичного объявления о предложении до отказа от ЗАГСа и юморного видео из дома для бракосочетаний прошло всего пара месяцев.

Пока здесь особо рассуждать не о чем, ведь вокруг внезапно вспухнувшей любви Ангелины и Михаила вертятся лишь бесконечные слухи. Кто-то говорит, что парочка строит любовь только ради пиара, чтобы набить себе цену для всевозможных мероприятий и интервью. Вовк, судя по всему, к такому ещё не готова, так что она ласково называет Мишу хорошим другом.

С таким подходом в тренды телевидения не пробиться, но у Куницына ещё есть возможность уговорить свою коллегу на «эфирные отношения», которые после череды очень даже рейтинговых выпусков ток-шоу, как это обычно бывает в таких случаях, спешно канут в Лету. Но на их место придут другие любители прославиться на скандалах, так что поклонникам громких и показных историй скучать точно не придётся.

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