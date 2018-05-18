Система «Нобель»: новые возможности для оформления наследства

В российском законодательстве – очередная новинка. Она касается оформления наследства. Все необходимые процедуры будут проводиться нотариусом сразу после смерти наследователя, а не через полгода, как было раньше. Соответствующий закон был поддержан Советом Федерации 16 мая. Что это означает с практической точки зрения?

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Два года назад вышел закон, позволяющий тратить деньги на похороны из наследства, не дожидаясь положенного срока – шести месяцев со дня смерти. Это считалось большим послаблением, особенно для тех случаев, когда у наследников нет средств на то, чтобы достойно проводить усопшего в последний путь. Многие задавались вопросом: почему приходится ждать полгода, чтобы получить наследство? Какой в этом смысл? Звучали такие объяснения: необходимо время, чтобы полюбовно договориться с другими претендентами на наследство и собрать документы, подтверждающие родство с умершим, после чего можно, медленно и печально, подать исковое заявление и ждать, пока запрос пройдёт все лабиринты бюрократических процедур.

Конечно, случается всякое: кто-то не успевает вступить в права (не знал, был занят, не мог по причине слабого здоровья и так далее). Кроме того, споры о значительном наследстве имеют свойство закручиваться в штопор, и для их решения порой нужно время.

И всё же полгода на то чтобы найти в кармане свой паспорт – многовато даже для горячих эстонских парней.

Пауза в течение полугода становится настоящим испытанием, когда наследуется бизнес. Дело не должно простаивать, недопустимо оставлять его подвешенным в воздухе. Нужно сразу принимать дела, ведь за полгода могут случиться самые непредсказуемые события. За это время злоумышленники могут до нитки обчистить компанию, подвести к банкротству. Злополучные полгода – подарок и для рейдеров, промышляющих незаконным и наглым захватом собственности.

Единственный приемлемый выход – сделать так, чтобы каждый наследник непременно получил то, что ему причитается. Оперативно и без потерь.

Серьёзный подход

Именно для этих целей был создан закон о наследственных фондах. Он вступит в силу 1 сентября 2018 года.

Принятый 25 июля 2017 года закон даёт больше возможностей распоряжаться имуществом при передаче наследства. Фонд создаётся для того чтобы аккумулировать всю наследственную массу и передать её без проблем и споров.

Было бы неправильно считать, что этот закон акутален только для богатых. На самом деле он применим практически для всех граждан, располагающих чем-то кроме зубочистки. Квартира, дача, машина, денежные накопления – всё это можно передавать спокойно, не опасаясь нарушений в выполнении священной последней воли.

Фонд учреждает нотариус после смерти наследователя – человека, от которого переходит наследство. Всё наследуемое имущество аккумулируется в фонде согласно его воле, указанной в завещании.

Разумеется, владелец состояния должен заранее подписать документ, содержащий все пункты об учреждении наследственного фонда.

По смерти наследователя нотариус обязан в течение трёх рабочих дней направить в соответствующий госорган заявление о создании наследственного фонда. Выдача наследства из фонда будет производиться в соответствии с завещанием.

Проверенная практика

Наследственные фонды позволят ускорить процедуру вступления в права собственника. Нотариусы могут начинать все необходимые действия сразу по смерти наследователя. Соответствующие изменения внесены в целый ряд федеральных законов о нотариате.

Закон обязывает нотариусов устанавливать содержание завещания не позднее одного дня, следующего за днём открытия наследственного дела. Если завещание предусматривает создание наследственного фонда, то нотариус должен направить лицу, назначенному исполнителем фонда, предложение дать согласие на осуществление таких полномочий.

Идея наследственных фондов почерпнута на Западе, где подобная практика применяется давно и успешно. К примеру, фонд Нобеля, из которого ежегодно выделяются средства для одноимённой премии, – именно наследственный. Он создан в 1900-м году по завещанию известного шведского химика и предпринимателя, изобретателя динамита Альфреда Нобеля, имевшего долю в российской компании «БраНобель», которая занималась добычей нефти в Баку. Существует легенда, согласно которой он создал свой фонд после того как в прессе по ошибке сообщили о его смерти.

И всё же, несмотря на оптимистичные параллели, необходимо признать, что Россия – не Швеция. Злоупотребления, подкуп и махинации у нас неизбежны. Будем следить за событиями, чтобы сопоставить все "за" и "против" новой системы.

Из истории наследственного права

Право наследования – одно из древнейших в мире. Идея о том, что родственники умершего более других имеют право на его имущество, зародилась в эпоху семейно-родовых общин. Это представление сразу обрело силу закона. Самым старым видом наследования считается переход имущества от отца сыну. С ним был связан институт усыновления. Позднее стало практиковаться назначение части наследства Церкви.

Земля в примитивных обществах была общим владением. Она принадлежала роду, племени, общине. О том, чтобы продать её или передать кому-то другому, нельзя было и подумать. Право личной собственности распространялось только на движимое имущество: земля – общая, но лошади и кибитка на земле имели определённого хозяина. Такое отношение к собственности было характерно для предков славян и германцев. Миновали тысячи лет, но даже в новейшей истории такое представление даёт о себе знать: мы мыслим свою страну как общую землю. (По статистике, лишь около 8% российских земель по закону принадлежит частным лицам, юридическим лицам – около 0,6%).

Интересно, что в средние века европейская знать передавала свои владения только одному наследнику, как правило, старшему сыну, что в многодетных семьях того времени вынуждало младших сыновей искать пропитания и славы на службе. Целостность владений при этом сохранялась. На Руси было иначе: князья стремились передать каждому сыну в управление какой-нибудь удел, что впоследствии привело к внутренним военным конфликтам и раздробленности вплоть до объединения Руси под эгидой Московского княжества.

Интересно, что в римском праве захват наследства не является воровством, если он осуществлён до официальной передачи наследнику.

В германском праве землю мог наследовать только законный наследник, а по завещанию можно было передать только движимое имущество.

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