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Сын Игоря Верника разгневал соцсети, подтерев нос пятитысячной купюрой
Ульяна АНТОНОВА   
25 Августа 2019 г.
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Недаром говорят, что на детях гениев природа отдыхает. По крайней мере, поступки "золотой молодёжи", чьи родители заработали капитал собственными стараниями, раз за разом подтверждает эту народную мудрость.

Сын Игоря Верника разгневал соцсети, подтерев нос пятитысячной купюрой


На днях в центре скандала оказался 20-летний сын актёра Игоря Верника Григорий. Его отец крутится как может - играет в театре, ведет телепередачи и даже пробовал себя в политике. А сам Григорий "прославился" на весь интернет всего одной на фотографией, на которой он вытирает нос пятитысячной купюрой.

Что именно хотел сказать этим снимком молодой человек, так и осталось загадкой - публикация вызвала столь бурную реакцию пользователей, что Григорий почти сразу её удалил. Но более известные и авторитетные люди из мира шоу-бизнеса не смогли пройти мимо, и популярно объяснили парню, в чем именно он не прав.

Например, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин без обиняков написал у себя в Инстаграме: "Считаю оскорблением поведение студента МХАТа Григория Верника, сына известного актера Игоря Верника. Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает, и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым".

Пользователи Сети полностью с ним согласились,пристыдив в комментариях знаменитого отца, который воспитал "пустышку". "Если бы подобная "золотая молодёжь" знала цену заработанных своим трудом денег, то не вытирала бы нос дензнаками РФ", - отметили подписчики Андрея Разина.

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