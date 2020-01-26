«Сильно сдал»: в интернете обсуждают фото постаревшего Боярского без «фирменной» шляпы

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Накануне дочь Михаила Боярского Елизавета опубликовала в Инстаграме снимок со своей семьёй. Таким образом актриса поздравила с днём рождения родного брата Сергея, которому исполнилось 40 лет.
Елизавета сопроводила снимок трогательным поздравлением: «Мой друг, моя гордость, мой тыл, мой советчик, самый добрый, порядочный и весёлый, мой дорогой брат. С Днём Рождения! Будь здоров и счастлив! 40 лет - полёт нормальный. Люблю!».
Но пользователей Инстаграма больше заинтересовал внешний вид отца актрисы - Михаила Боярского. Мало того, что на фото он предстал без своей «фирменной» шляпы, что само по себе бывает редко. Увы, но на этом снимке «главный мушкетер страны» выглядит на все свои 70 лет, а то и старше. И этот факт, конечно, расстроил многих поклонников актёра.
Впрочем, Боярский не слишком-то обращает внимание на то, что о нём говорят. К почтенному возрасту он стал ещё более категоричным и склонным к дерзким поступкам. То нарушает правила дорожного движения, паркуясь в не предназначенных для этого местах. То заявляет, что главное предназначение женщины - семейная жизнь, а всё остальное - не более, чем баловство. В общем, сдаваться старости Михаил Сергеевич точно не планирует - что бы там ни писали злопыхатели в интернете.
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