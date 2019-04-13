Шок: кровь умирающему младенцу пришлось переливать «через суд»

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Очередной случай родительского отказа от лечения ребёнка «по религиозным соображениям» произошёл в Ростове-на-Дону. Девочке срочно требовалось переливание крови, но родители не разрешили врачам проделать эту процедуру. Для спасения ребёнка медикам пришлось обращаться в суд.
Инцидент произошёл в региональном НИИ акушерства и педиатрии. Полуторамесячную девочку доставили в больницу, где врачи поставили ребёнку «многочисленные диагнозы», а её состояние оценили как «очень тяжелое». Медики на общем собрании решили, что спасти девочку можно только с помощью переливания крови.
Но родители ребёнка отказались от этой процедуры «по религиозным соображениям». Переубедить их медики не смогли, так что решили пойти обходным путём и обратились в суд. В этот же день судья разрешил врачам выполнять их важную работу без согласия родственников.
После процедуры переливания девочка пошла на поправку, и уже сейчас ребёнка выписали из больницы. Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская заметила, что врачи нередко обращаются за помощью в суд в подобных случаях. Дело здесь не только в спасении жизни, но и в собственной безопасности. Если пациент умрёт, врачам может грозить уголовная ответственность за неоказание помощи больному.
Вот так медикам приходится «подстраховывать» себя и спасать невинные жизни из-за упорных родителей. Другой подобный случай произошёл летом прошлого года в Нальчике. Там новорождённому также требовалось срочное переливание крови, но родители согласия не давали. И в тот раз суд встал на сторону медиков.
В Иркутске и Иваново ещё в 2017 году дети чуть не стали жертвой религиозных убеждений собственных родителей. Медики хорошо знали своё дело, так что незамедлительно обращались в суды, чтобы добиться разрешения на лечение своих пациентов.
- Стоит заметить, что переливание крови действительно запрещено в некоторых религиях, к примеру, у зороастрийцев или «Свидетелей Иеговы».
Но не всегда отказ от медицинской помощи становится следствием религиозных убеждений. Сейчас во всём мире началась «мода» на войну с вакцинами, которые якобы могут вызывать опасные болезни у детей. Медики в один голос опровергают это предположение, но пропаганда антипрививочников работает достаточно хорошо, чтобы убедить многих родителей безосновательно отказываться от необходимых для жизни уколов.
Россия уже готовится к "войне" с антипрививочниками. В Минпросвещения заявили о том, что непривитым детям вполне могут начать отказывать от школы или детсада. «Минпросвещения считает необходимым ограничить посещение образовательных организаций детьми, не прошедшим обследование на инфекционные заболевания и вакцинацию от особо опасных инфекционных заболеваний», — было сказано в письме ведомства.
Мы не собрались здесь, чтобы слепо осуждать чьи-то убеждения, ведь каждый волен верить в то, во что хочет. Но всё-таки в данном случае твёрдая вера человека встаёт перед вопросом жизни и смерти и выбирает далеко не всегда верную сторону. Принять жизненно важную для ребёнка операцию – не значит поступиться своими убеждениями и согрешить. Даже наоборот, важно уметь пойти на правильный компромисс с самим собой, если на кону стоит жизнь человека. Возможно, вере и некоторым пропагандистским течениям стоит приубавить свой пыл, позволив медицине, которая гораздо лучше разбирается в спасении людей, выбирать верные методы лечения. А как вы думаете?
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