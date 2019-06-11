«Шо, опять?»: бизнес-эксперт предрекает возвращение Перестройки

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Немалая часть важного для всей страны экономического форума в Петербурге была наполнена атмосферой предпринимательского и самого обычного, человеческого страха. Пока бизнесмены боятся за свою свободу, нам бы стоило внимательно прислушаться к главе Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину, который сделал пугающее предупреждение: Россия сейчас «очень близка» к СССР времён середины 1980-х годов. Если не начать действовать, то можно ненароком окунуться во вторую перестройку.
А дело здесь вот в чём. Есть у нас крупные национальные проекты, которые буквально определяют все расходы и цели России на ближайшие годы. Но в стране ситуация, сами знаете, не из лучших, так что выполнить поставленные задачи можно только с помощью сторонних инвесторов. Нам нужны бизнесмены, которые готовы поверить в российские проекты и дать стране свои деньги.
Однако на фоне грандиозных планов Владимира Путина (вспомнить ту же задачу вывести Россию в пятёрку стран по экономическому росту) у нас не проводится никаких реформ и важных изменений. Страна практически стоит на одном месте!
Михаил Горбачев также начинал с объявления ускорения темпов научно-технического прогресса и роста экономики, а потом началась перестройка, которая в итоге привела к развалу СССР и «лихих 90-х».
Нам страшно – не хочется возвращаться в те времена! Не менее страшно самим предпринимателям, которые пугливо отводят глаза от нашей судебной системы. Предпринимателей могут в любой момент арестовать по любому подозрению, причём серьёзные прецеденты уже были, стоит только вспомнить дело об иностранном инвесторе Майкле Калви. Его сделали подозреваемым в серьёзных нарушениях очень быстро, сразу же отправили в СИЗО, откуда невозможно вести свой бизнес. Добавьте к этой картине тотальную коррупцию - как часть системы, в которой предпринимателю невозможно выжить, не давая "откатов"...
Кому-то захочется при таких рисках оставлять свои деньги в России? Вот и предприниматели практически единогласно выражают своё нежелание участвовать в продвижении пресловутых "национальных проектов", пусть даже перед Путиным они формально (больше из уважения и сохранения собственного статуса) «согласились» на это дело.
Добавьте к этому тот факт, что экономикой в России почти полностью управляет государство, оно принимает все решения. Даже наш министр финансов Антон Силуанов мог подлить масла в огонь тем, что назвал бизнесменов «избалованными». Якобы тем дали слишком много льгот, а теперь они помогать не хотят без ещё большего количества бонусов и послаблений.
Однако нам стоит прислушаться к людям бизнеса, которые наконец открыто говорят о своих проблемах (видимо, допекло!). Всё-таки государственные проблемы без них не решить, но само государство пока лишь пугает потенциальных помощников и, возможно, ведёт нас к новой перестройке (которая стала всеобщей страшилкой - хотя была задумана, теоретически, во благое дело: избавиться от "двойной морали" эпохи брежневского застоя и разбудить живое, деятельное начало в дремлющем народе).
- Можно не любить бизнес и его "зажравшихся представителей" (вот и среди наших читателей наверняка немало скептиков на его счет). Но деньгами и умением их приумножать, создавая новые бизнес-процессы и производства, обладают именно они, нравится нам это или нет. И предприниматели, особенно иностранные инвесторы - не крепостные люди, они лишь будут делать вид, до поры до времени, что послушно внимают красивым речам "партии и правительства". А начнут их заставлять делать что-то заведомо невыгодное - повернутся и уйдут. Собственно, это и происходит - называется "утечка капитала"...
- Альтернативой нормальному (а не государственно-монополистическому, как сегодня) капитализму может являться только обратный "возврат в СССР": к системе государственного "учета и контроля" (липового, как мы помним), разнарядок "товарно-материальных ценностей" и распределению, в конечном счете, колбасы по талонам. Такой системы уже нигде в мире (кроме, пожалуй, Северной Кореи) и не осталось. Выдающиеся экономические успехи Китая (с которым кремлевское руководство очень надеется дружить) были связаны именно с тем, что там начали по заветам Дэн Сяопина строить нормальную цивилизованную экономику - с огромными шансами для инвесторов, правовой защитой бизнеса, открытостью экономики.
- Да и захотят ли "назад, в СССР" наши внуки? Поговорите-ка с ними об этом.
Мы нередко пишем об экономике России, которая сама неразрывно связана сегодня с бизнесом. Из-за этого все мы становимся очень зависимыми от того, как предприниматели относятся именно к нашей стране. Если никто так и не поверит в Россию, то поставленные президентом задачи выполнить не получится. А это означает продолжение нищеты, которую активно «принимают к сведению» в Кремле, это означает необходимость экономить на еде, это означает, что разрыв между богатыми и бедными сокращаться не будет. Не говоря уже о том, что предприниматели могут банально обеспечить нас товарами, услугами и рабочими местами! Остаётся лишь надеяться на то, что наши власти прекратят «брыкаться», избавят бизнес от лишнего страха, а нас – от неприятного возвращения в «лихие 90-е».
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