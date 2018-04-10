Шесть соток очистили от поборов

Пенсионеры получили крупную льготу при уплате земельного налога

По статистике, количество дачников в нашей стране составляет почти 60 миллионов. Это весьма внушительная цифра, особенно учитывая тот факт, что население России составляет всего 148 миллионов человек. Можно смело утверждать, что дачником является каждый второй житель России, неравнодушный к нашим старинным традициям. Дача -- наша радость, питающая душу и тело. Здесь мы спасаемся от городской суеты и летнего зноя, получаем глоток свободы и чистого свежего воздуха. Кроме того, дача -- это поддержка для семьи на весь год. В домашние закрома идут картофель, варенья и соленья, лучок и укропчик, для души можно выращивать цветы... Да мало ли дачных занятий! Их ценность и полезность доказана годами, и все они несут в себе позитив. Тут ещё в начале года пришла хорошая новость от российских налоговиков. Согласно новым поправкам в порядок уплаты земельного налога, теперь пенсионеры освобождаются от любых налоговых поборов за свои приусадебные участки. Правда, площадь участка, попадающего под действие этой льготы, должна составлять не более шести соток. Расскажем об этом подробнее.

Дача и налоги

Не секрет, что главными завсегдатаями приусадебных участков являются пенсионеры – лучшая и самая активная часть нашей страны. Пенсионеры составляют около половины всех российских дачников. Многие заезжают на свою фазенду с первым солнечным припёком и покидают грядки только с окончанием сезона в октябре-ноябре. Столь долгий дачный период объясняется естественно и просто, ведь родной клочок земли влияет на человека удивительным образом – он проясняет ум и способствует долголетию. Именно поэтому так необходимо быть на своей земле, какую бы ересь не говорили разные лукавые голоса, пытаясь лишить нас жизненной опоры. Только нужно помнить, что на даче нельзя работать на износ, ни в коем случае не переутомляться, иначе польза дачного сезона обернётся неприятностями.

Одним из омрачающих отдых моментов был налог на землю. Он исчислялся от кадастровой стоимости земли и составлял 0,1-0,3%. По словам экспертов, в большинстве муниципалитетов России налог платили по максимуму. Для некоторых регионов, таких как Подмосковье и Краснодарский край, где стоимость земли очень высока, это означало весьма ощутимые расходы. Они выросли ещё больше с 2017 года, когда сараи, бани и другие нежилые сооружения на дачном участке официально стали считаться хозяйственными сооружениями. На них начисляется налог на имущество физических лиц.

К хозяйственным нежилым постройкам относятся баня, сарай, летняя кухня и другие. Знатоки советуют: при подаче документов в налоговую нужно обозначить все нежилые приусадебные строения корректно, предоставив документацию, подтверждающую вид строения. В противном случае могут возникнуть нежелательные ситуации. К примеру, если обозначить баню хозяйственным строением, то в налоговой такая формулировка не пройдёт, и за принадлежащую дачнику баню придётся платить повышенную ставку налога – 0,5% вместо 0,3%. Но если всё сделать правильно, и нежилые строения будут обозначены корректно, то налог гарантированно будет начислен по пониженной ставке.

Социалистическая льгота

Тем приятнее узнать, что в этом году пенсионеры получили льготы, связанные с уплатой земельного налога. Впервые в новейшей истории нашей страны пенсионерам предоставляется налоговый вычет за шесть соток земли.

Раньше льготы на землю имели только инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи. Для них уменьшение налоговой базы по земельному налогу составляло 10 тысяч рублей. Это весомое подспорье для небогатого личного бюджета, особенно если кадастровая стоимость участка достаточно скромна, и вычет покрывает всю сумму земельного налога.

Теперь получили льготу и пенсионеры.

Суть новой льготы проста. Пенсионеры не платят за шесть соток земли вообще ничего.

Иначе говоря, если у пенсионерки Марьи Ивановны дача расположена на четырёх или шести сотках, то она может навсегда забыть о земельном налоге.

По словам работников налоговой инспекции, довольно часто пенсионеры задают один вопрос: как исчисляется вычет, если размер участка больше шести соток? Ответ таков: в этом случае налог будет начислен только на остаток. К примеру, если площадь участка составляет 10 соток, то налог платится лишь за 4 сотки, а за 6 можно не платить. Если у пенсионера несколько участков, то он сам решает, какой из участков будет освобождён от налога согласно правилам. Выбор нужно сделать до 1 июля.

Напомним, что от уплаты налога освобождаются только 6 соток, не больше.

Как отмечают комментаторы закона, это весьма разумное социальное нововведение, приближающееся к лучшим временам СССР.

Конечно, после введения нормы о налоговом вычете муниципалитеты станут меньше получать доходов, но и неоплаченных счетов станет меньше. Ведь если норма по сбору налога невыполнима, то её нужно уменьшить, считают эксперты.

Льгота заработает лишь после того как каждый пенсионер, желающий воспользоваться льготой, обратится в местное отделение Федеральной налоговой службы и напишет заявление о предоставлении вычета. Сделать это необходимо до 1 ноября. Если успеть до 15 апреля, то налоговики сделают вычет сразу, и не придётся позднее делать пересчёт.

Напомним, что от уплаты имущественного налога на жилой дом полностью освобождаются пенсионеры, признанные инвалидами. При этом не имеет значения ни площадь дома, ни то, считается ли дом жилым или нежилым. Пенсионер-инвалид также имеет право ничего не платить за одну хозяйственную постройку площадью не более 50 квадратных метров (к примеру, сарай или летнюю кухню), расположенную в садоводческом товариществе.

Кстати, со следующего года вступит в силу новый закон о садоводствах, который официально разрешит прописку в дачных домах. По мнению экспертов, это поможет развитию инфраструктуры в садоводческих товариществах, где на сегодняшний день существуют проблемы со снабжением водой, электрическими сетями и дорогами.

Еще дачная тема на портале для пенсионеров moi-goda.ru:

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