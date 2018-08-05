Сергей Шакуров рассказал о том, каким должно быть кино

Недавно актер Сергей Шакуров дал интервью, в котором рассказал много интересного о кино и о собственных ролях. Всенародный любимец обычно немногословен, поэтому было интересно узнать что-то о народном артисте и его взглядах на кинематограф.

По словам актёра, сейчас в кино и театре идёт большая экономия. Ведь в советское время актёр, исполнивший главную роль, мог позволить себе купить квартиру, а сейчас платят очень мало. К тому же, многие картины закрываются из-за недостатка финансирования.

Также Шакуров знает, как можно сделать отечественное кино более востребованным и качественным. Для этого нужно убрать зарубежную продукцию с экранов или по крайней мере оставить её в гораздо меньшем количестве. Возможно после этого и станут закрываться кинотеатры, но люди начнут духовно расти, а не восхвалять и кланяться Голливуду.

За границей выпускают дорогостоящие и интересные картины, но зачем смотреть чужое, если в России также могут выпускать шикарные фильмы и мультфильмы? В качестве примера актёр упомянул мультфильм “Маша и Медведь”, который пользуется большой популярностью.

Для 76-летнего Шакурова главное в жизни это всегда оставаться собой, не обращая внимание на мнение окружающих. Оказывается артисту нравится сниматься в исторических фильмах. Он назвал это вечной темой, всегда интересной для зрителя. При этом не важно, какая это роль — положительная или отрицательная. Главное, чтобы она была неожиданной и интересной. По мнению артиста нельзя играть одну и ту же роль годами. Это подавляет его талант и тормозит в развитии. Нужно чтобы игра была не скучная и вызывала восторг у зрителя. Как думаете, если бы пожелания Сергея Шакурова учитывались, что бы произошло с отечественным кинематографом?

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