ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Сергей Безруков прогулялся в парке - поклонники в восторге!
Ульяна АНТОНОВА   
09 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

45-летний актер крайне редко рассказывает о своей личной жизни, поэтому очередной пост в его Инстаграме стал настоящим подарком для фанатов. На днях Сергей Безруков опубликовал видео и несколько фотографий, на которых он вместе с семьей гуляет в парке.

Сергей Безруков прогулялся в парке - поклонники в восторге!

Правда, на снимках можно увидеть только самого Сергея, его жену Анну Матисон и их старшую дочь - двухлетнюю Марию. Сына Степана, появившегося на свет 24 ноября 2018 года, родители по сложившейся традиции не спешат показать как поклонникам, так и возможным недоброжелателям.



Семейная прогулка вызвала настоящий восторг в комментариях. Фанаты сразу же назвали семью Безрукова "идеальной" и пожелали счастья самим супругам и их детям.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 