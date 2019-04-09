Сергей Безруков прогулялся в парке - поклонники в восторге!

45-летний актер крайне редко рассказывает о своей личной жизни, поэтому очередной пост в его Инстаграме стал настоящим подарком для фанатов. На днях Сергей Безруков опубликовал видео и несколько фотографий, на которых он вместе с семьей гуляет в парке.





Правда, на снимках можно увидеть только самого Сергея, его жену Анну Матисон и их старшую дочь - двухлетнюю Марию. Сына Степана, появившегося на свет 24 ноября 2018 года, родители по сложившейся традиции не спешат показать как поклонникам, так и возможным недоброжелателям.





Семейная прогулка вызвала настоящий восторг в комментариях. Фанаты сразу же назвали семью Безрукова "идеальной" и пожелали счастья самим супругам и их детям.

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