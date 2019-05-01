«Семейная мафия» Захарченко: пожилого отца экс-полковника МВД отправили в колонию

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Недавно суд наконец-то разобрался с делом Захарченко-старшего, отца печально известного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Пожилого мужчину обвинили в растрате и приговорили к четырём годам колонии. Следствие считает, что Виктора Захарченко фиктивно трудоустроили в банк, из которого позже вывели более 4 млн рублей незаконным путём. Неужели пожилой мужчина действительно принимал активное участие в преступлениях своего сына? Вопрос же не только юридический — а и моральный...
По версии следствия, старшего Захарченко фиктивно устроили в банк «Московское ипотечное агентство» на должность вице-президента и советника правления. Там он получал свою незаконную зарплату, а за годы работы мужчины из банка вывели 4,9 млн рублей. Главой банка в это время был Владимир Корьевкин, которого суд также не оставил без внимания. Его приговорили к 4,5 года колонии и штрафу в 900 тысяч рублей.
Сами виновные своих преступлений не признают, да и защита изначально просила оправдать своих подопечных. Впрочем, обвинение хотело даже более жёсткого наказания, при этом сам «МИА-банк» просил возместить ущерб его репутации на сумму 12,3 млн рублей. В итоге Захарченко-старший «отделается» 4-мя годами колонии и штрафом в 800 тысяч рублей.
На фоне такого судебного заключения стоит вспомнить историю самого бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. Его слава прошлась по всей России, ведь ещё осенью 2016 года мужчину задержали из-за подозрений во взятке в 7 млн рублей. Но это была лишь верхушка айсберга, ведь в квартире сестры экс-полковника нашли целые горы денег – около 9 млрд рублей!
- Позже у Захарченко обнаружили недвижимость на 231 млн рублей, облигации на 208 тыс. долларов, дорогие ювелирные украшения и счета, с которых экс-полковник получал деньги за сдачу в аренду своего жилья.
- Следствие считает, что Захарченко распоряжался этими средствами с помощью своих родственников. Вот и его отец оказался частью огромной преступной схемы.
В итоге Захарченко обвинили в получении нескольких взяток, злоупотреблении должностными полномочиями, да и осуществлению правосудия экс-полковник успел помешать.
Огромные финансы и имущество Захарченко были изъяты, после чего поступили в государственный бюджет. А началась история жадного полковника ещё в 2014 году, когда он решил проверить компании, занимающиеся поставкой продуктов. Захарченко потребовал взятки от владельцев ресторанного бизнеса, но ему в итоге выплатили далеко не полную сумму от желаемых денег, хотя дополнили это дело 50%-ой скидочной картой в любом рыбном ресторане «Ля Маре». Экс-полковник не стеснялся её использовать, так что «проел» скидку примерно на 3 млн рублей.
Впрочем, жадные до денег люди, восседающие на достаточно высоких должностях, особого удивления не вызывают. Но как Захарченко-старший стал частью такой преступной системы?
Пожилой человек с «советским» воспитанием, которое, казалось бы, должно было останавливать его перед преступным обманом и воровством! Может быть, Виктор Захарченко просто не понимал, что собственный сын использует его в корыстных целях? Но как же тогда он вообще умудрился воспитать настолько циничного сына, а потом в течение нескольких лет, «ничего не понимая», фиктивно работать в банке?
Не хочется этого признавать, но и среди пожилых людей находятся преступники, которые готовы на любой обман и ложь ради вкуса огромной наживы. Мы уже писали о подобных историях «семейной мафии». Так, в начале апреля сотрудница ПФР решила незаконно увеличить своему отцу пенсию до заоблачных 150 тысяч рублей. Схема проработала достаточно времени, чтобы нанести ущерб федеральному бюджету в 3,5 млн рублей.
...И еще любопытное из мира "сильных мира сего":
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