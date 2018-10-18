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Салтыков и Буланова подарили песне "Не плачь" вторую жизнь
Анастасия ШИЛОВА   
18 Октября 2018 г.
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На днях в Инстаграме появилась видеозапись песни "Не плачь", которую выложил в Сеть Виктор Салтыков. Запись была сделана на юбилейном концерте, где певец исполнил шлягер 90-х вместе с Татьяной Булановой. Виктор добавил в песню мужское переживание, а Татьяна, несмотря на такое душещипательное исполнение, продолжала улыбаться. Слушая их дуэт больше не наворачиваются слёзы от лирических ноток, а наоборот появляется надежда на воссоединение с любимым человеком. Раньше, когда песню пела Буланова многие плакали на концертах, чувствуя некий драматизм ситуации. Поэтому новую версию поклонники восприняли очень хорошо и радостно аплодировали дуэту.

Большинство песен Булановой наполнены яркими эмоциями. Она всегда подчёркивает женские переживания и страдания. Благодаря такому характерному исполнению она и стала известной, так как женщины увидели, что они не одиноки в своей нелёгкой судьбе и их понимают. Её альбомы раскупались в огромном количестве. Ведь это один из способов просто погрустить, находясь в трудных жизненных условиях. Сама певица также сталкивалась с проблемами, о которых так часто поёт, а это очень важно. Ведь песня звучит искренно и правдиво, если исполнитель знает о чем поет и пропускает слова через себя. Тогда такая песня берет за душу зрителя, он верит во все происходящее. Татьяна Буланова одна из таких исполнительниц. Наверное поэтому её произведения так завораживают зрителей.

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Публикация от ВИКТОР САЛТЫКОВ

Хорошо когда старые песни начинают звучать по-новому. Это говорит о том, что это настоящий хит, который никогда не забудут. Поклонники благодарны Виктору Салтыкову за новое звучание и надеются на новые совместные шлягеры с их любимицей Татьяной. А вам понравилось их совместное исполнение песни “Не плачь”?

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