Салтыков и Буланова подарили песне "Не плачь" вторую жизнь

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Публикация от ВИКТОР САЛТЫКОВ

Хорошо когда старые песни начинают звучать по-новому. Это говорит о том, что это настоящий хит, который никогда не забудут. Поклонники благодарны Виктору Салтыкову за новое звучание и надеются на новые совместные шлягеры с их любимицей Татьяной. А вам понравилось их совместное исполнение песни “Не плачь”?

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