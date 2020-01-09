С удовольствием покажет все, что увидела сама во время своих путешествий, блогер Нина



Любопытные онлайн-путешествия по российским просторам можно совершить с помощью канала Нины Облогиной «Мир путешествий». Ее ролики, рассказывающие об интересных местах, можно посмотреть на платформе YouTube .

Например, виртуально можно очутиться зрителям на Эльбрусе. В ролике «На Эльбрусе» можно было увидеть группу туристов. Они делали фотографии, снимали видео и слушали экскурсовода. Последняя просвещала путешественников, в том числе насчет названий вершин. Горный массив впечатлял своей величественностью и мощью. Демонстрировались наряду с этим памятник «Героям обороны Приэльбрусья» (это в Кабардино-Балкарской республике), подъемники, снегоходы, лыжники и кафе. В целом представление о том, что же такое Приэльбрусье составить по ролику можно. Нашлись и другие видео, касающиеся этого путешествия: «Приэльбрусье Ущелье Адыл Су, июнь 2015», «Приэльбрусье. Дорога к лагерю "Уллу-Тау"», «Подъем на Эльбрус по канатной дороге», «Долина нарзанов в Приэльбрусье» и другие.

Много туристических историй у блогера Нины Связано с Крымом. Из роликов можно узнать о можжевеловой роще и Генуэзской крепости, виртуально прогуляться по набережной Судака днем или вечером.

Есть видеопутешествия, связанные с Кисловодском. Так, к примеру, можно полюбоваться на удин из уголков кисловодского парка, называемый Долиной роз. Уютная обстановка, солнце, отдыхающие на лавочках, много цветов. Особенно в зимнее время хочется как можно глубже окунуться в эту чудесную атмосферу, где царят солнце и нега, красивейшие растения и приятные ароматы. Как отметила автор канала, к сожалению, роз год от года здесь становится все меньше, их заменяют чем-то другим.

Еще среди роликов о Кисловодске – «Кисловодск. Нижний парк», «Кисловодск. Рынок», «Кисловодск. За Гранд Отелем», «Кисловодск. Улица К. Маркса», «Кисловодск. Филармония», «Бассейн в кисловодском парке», «Открытие памятника Шаляпину в Кисловодске», «По центру Кисловодска» и т.д.

В общем, много интересного предлагает посмотреть своей аудитории блогер Нина. Можно места, где она побывала сама, изучить всесторонне. Впечатления оставили у автора канала Ялта и Севастополь, Ставрополь и Волгоград, Алушта и Гурзуф. Любителям узнавать больше о прекрасных российских территориях должны быть любопытны представленные ролики.

А теперь посмотрим видео про Коктебель. Стоит отметить, что если некоторые ролики были поданы без комментариев автора, то здесь сразу начался рассказ Нины о знаменитом крымском поселке. Шла речь в видео о поэте и литературном критике Максимилиане Волошине, его доме-музее и замечательной, очень профессиональной работе там экскурсовода. Было отмечено, что наиболее в поселке Коктебель благоустроена набережная. Далее в видео были показаны зрителям параллельная набережной улица, по которой идет транспортный поток, и здание автостанции, где билеты, оказывается, стоит приобретать заранее. Потом еще раз было возвращение в дом-музей Волошина. Видимо, этот кульпоход очень впечатлил блогера Нину.

В целом хочется акцентировать: здорово, что люди старшего возраста стремятся не сидеть на месте, путешествуют сами, записывают свои туристические мероприятия и с душой и щедростью делятся этим с другими людьми.

Еще о путешествиях на нашем портале для пожилых — по ссылке.

А про другой ссылке — о блогерах старшего возраста (а также советы интернет-пользователям старшего поколения).

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